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Фильм Серебренникова «Лето» претендует на «Золотую пальмовую ветвь»
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Фильм Серебренникова «Лето» претендует на «Золотую пальмовую ветвь» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова может получить «Золотую пальмовую ветвь» 71-го Каннского кинофестиваля. Еще один претендент, согласно рейтингу французских кинокритиков, — картина «На войне» Стефана Бризе.
Издание Le Film Francais составляет каждый день рейтинг на основании мнений французских критиков. Наивысшей оценкой служит изображение золотой пальмы. Из 15 фильмов основного конкурса у «Лета» и «На войне» наибольшее количество «пальм» — по шесть у каждого, сообщает "Интерфакс". Картину Серебренникова высоко оценили журналисты из Le Figaro, Le Parisien, Ouest France, Cahiers du Cinema и других изданий.
Сюжет фильма Серебренникова «Лето» основан на событиях лета 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Тем летом Виктор Цой записал свой первый альбом, а музыкант Майк Науменко создал группу «Зоопарк». Фильм рассказывает об истории отношений Цоя, Науменко и его жены Натальи.
Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Цой), фронтмен группы «Звери» Рома Зверь (Майк Науменко), Ирина Старшенбаум (его жена Наталья). В российский прокат фильм выйдет 7 июня.
Кирилл Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа». Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать приезду Серебренникова в Канн. Однако российский лидер ответил, что был бы рад помочь Серебренникову, «но российское правосудие независимо».
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