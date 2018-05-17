Обзор фильма «Звездные Войны: Хан Соло». Надо смотреть?

Надо смотреть?Звездные воины — уникальная франшиза, которая будоражит умы миллионов фанатов по всему миру. Каждый новый фильм, посвящённый противостоянию джедаев с имперцами, неизменно вызывает бурю обсуждений, в которых участвует весь интернет.

Тем интереснее было посмотреть новый эксперимент компании Disney , которой принадлежат права на детище Джорджа Лукаса . Первый фильм, который рассказывает историю не межгалактического противостояния, а всего лишь биографию одного человека (и одного вуки с планеты Кашиик), которые даже не являются джедаями.

Так стоит идти на этот фильм?

Звёздные Воины теперь не только для фанатов

Выйдя из кинотеатра после пресс-показа и прокручивая в голове впечатления от увиденного на экране, я пытался подобрать ёмкое определение своим ощущениям, чтобы максимально кратко отрецензировать историю Хана Соло друзьям и коллегам.

И вот мой вердикт:

«Хан Соло. Звёздные войны: Истории» — это как первые фильмы про Индиану Джонса. Если вы помните, насколько крутыми были приключения культового археолога, как к месту звучали шутки, насколько захватывающим был экшн и сюжет, то новые Звёздные Воины подарят вам те же впечатления.

Я говорю про эмоции, потому что рассказывать про фильм о Хане без спойлеров невозможно. Эмоции — это как раз то, зачем мы идём в кинотеатр: на большом экране картинка воспринимается эпичнее и ярче, возможно поэтому зал взрывался бурными овациями несколько раз за сеанс.

Посмотрите фильм — сразу поймете, о чём я говорю. Если вы тоже зааплодируете — респект.

«Звёздные войны: Истории» — новый виток в развитии франшизы. Признаться, уж насколько я люблю эту вселенную, с добрыми рыцарями и темными ситхами, но вынужден с сожалением признать, что сага стала однообразной.

Последняя часть, «Пробуждение силы», как-то не зашло: было скучно и откровенно нелепо, учитывая что «Звездные Воины» никогда не отличались реалистичностью и не стоит всерьез разбираться, по каким физическим законам живет эта вселенная.

В фильме про Хана Соло физика максимально реалистична для космической саги. Это первый фильм для выросших фанатов, которым уже не по 14-17 лет, чтобы верить, как бомбы падают на планету в условиях невесомости.

В совокупности с интересным сюжетом фильм получился не похожим на все предыдущие части «Звездных воин». Это бодрое космическое приключение, с харизматичными героями, которое можно смотреть даже если ты не разбираешься в хитросплетениях межгалактической войны.

Потому что это история ловкого и удачливого парнишки, который просто хочет срубить побольше кредитов. Авантюрная фантастика, в которой нашлось место для множества запоминающихся сцен и шуток.

Фанаты получат истинное удовольствие от истории, открыв для себя много нового: чего стоит раскрытие тайны имени главного героя.

«Звёздные войны: Истории» — свежий глоток приключений, который был необходим общему сюжету всей франшизы.

Важно: это другой Хан Соло

Главного контрабандиста галактики играет Олден Эйренрайк, знакомый киноманам по сериалам «Сверхестественное» и «C. S. I. Место преступления», и это не тот Хан Соло, к которму мы привыкли за over 20 лет франшизы.

Актёр совершенно не копирует Харрисона Форда , и это прекрасно: во-первых, у него бы ничего не вышло, а во-вторых — герой получился ярким и самобытным, на которого приятно смотреть и которому хочется сопереживать.

Остальной актёрский состав тоже на высоте: Вуди Харельсон великолепен в роли циничного наемника, Дональд Гловер в роли Лэндо Кальриссиана порой затмевает своей игрой главных персонажей, а Чубакка просто душка, это же Чубакка, ну?!

На фоне всех этих замечательных актеров выделяется Эмилия Кларк . Ее персонаж вызывает много вопросов, ну да вы сами увидите.

Идти в кино на Хана Соло? Да, даже если не фанат

В целом, фильм «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» оставляет приятно послевкусие: это лёгкая, интересная и ненапряжная фантастика, которая легко смотрится, запоминается и её не стыдно обсуждать с друзьями.

Радует, что фильм получился как для фанатов «Звездных воин», так и для простых смертных. Если вы давно хотели приобщить домашних или свою вторую половинку к культовой космической саге, смело идите вместе в кино, это прекрасный первый шаг к познанию далёкой-далёкой галактики.

Несмотря на мои опасения история Хана Соло вернула мне позабытые ощущения радости от просмотра кино на большом экране. Учитывая, что в фильме нет потоков силы или джедаев со световыми мечами.

Ну почти нет.

Приятного просмотра, да прибудет с вами Сила.