Ещё
Псковский региональный центр Президентской библиотеки приглашает на творческую встречу с автором фильмов о животных России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Псковский региональный центр Президентской библиотеки приглашает на творческую встречу с автором фильмов о животных России 

Псковская губерния 1 час назад
Псковский региональный центр Президентской библиотеки приглашает на творческую встречу с автором фильмов о животных России, кандидатом биологических наук Павлом Глазковым, сообщает сайт Псковской областной научной библиотеки. В программе — просмотр и обсуждение трёх короткометражных фильмов Павла Глазкова: его фильмы сочетают в себе научную достоверность и увлекательное повествование о жизни обитающих в Ленинградской области животных. Герой первого фильма — европейский (или западный) лось, который отличается ровным коричнево-бурым или серо-бурым окрасом шерсти. Второй фильм — «Кабан или дикая свинья» — расскажет о лесной жизни животного, внешне похожего на одомашненное, но имеющего все привычки хищного зверя. Третий фильм откроет некоторые тайны и необычайные способности обыкновенного (или речного) бобра и объяснит, почему это животное пополнило список Красной книги. Отметим, Глазков также ведёт видеоблог «Каждой твари по паре», он же основал проект «Новый зоологический музей». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Группа St. Petersburg Ska-Jazz Review выступит на бесплатном уличном концерте «Воздух-джаз» Время ещё детское В Пскове пройдет ежегодный форум «СтройДом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло60
Как живут актёры с дефектами внешности3
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Киноляпы, которые заметили только синемафилы1
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение