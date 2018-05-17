Псковский региональный центр Президентской библиотеки приглашает на творческую встречу с автором фильмов о животных России

Псковский региональный центр Президентской библиотеки приглашает на творческую встречу с автором фильмов о животных России, кандидатом биологических наук Павлом Глазковым, сообщает сайт Псковской областной научной библиотеки. В программе — просмотр и обсуждение трёх короткометражных фильмов Павла Глазкова: его фильмы сочетают в себе научную достоверность и увлекательное повествование о жизни обитающих в Ленинградской области животных. Герой первого фильма — европейский (или западный) лось, который отличается ровным коричнево-бурым или серо-бурым окрасом шерсти. Второй фильм — «Кабан или дикая свинья» — расскажет о лесной жизни животного, внешне похожего на одомашненное, но имеющего все привычки хищного зверя. Третий фильм откроет некоторые тайны и необычайные способности обыкновенного (или речного) бобра и объяснит, почему это животное пополнило список Красной книги. Отметим, Глазков также ведёт видеоблог «Каждой твари по паре», он же основал проект «Новый зоологический музей». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».