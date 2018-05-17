Продолжение «Дедпула», история о капризном миллионере и «Чудеса»: что смотреть на неделе

Дедпул, Марго Робби , Караваджо, Роналду и Месси: редакция портала Москва 24 — о главных кинопремьерах недели.

"Давай хайпанем, как с первым, и даже лучше!" — предлагает потенциальному зрителю виртуальный Дэдпул в окошке чата, созданного специально к выходу фильма в прокат. На этой неделе новая порция приключений от супергероя с самым черным юмором выходит по всему миру. На сиквел первой части, ставшей самым кассовым фильмом истории с рейтингом «R» (маркирующим фильмы, предназначенные только для взрослой аудитории), как его создатели, так и зрители возлагают большие надежды. Они небезосновательны: «Дэдпул 2» обещает если не побить, то как минимум сравниться в успехе с первой частью.

Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Майк Майерс и Одна из самых предвкушаемых премьер весны — полнометражный дебют режиссера и сценариста Вона Стайна «Конечная», скандально переведенный российскими прокатчиками как «Конченая». Бенефис Марго Робби, предстающей сразу в нескольких амплуа, в роли ведущей сложную криминальную игру Энни, а также «ассистирующие» ей Саймон Пегг Макс Айронс не вызвали особенного восторга у критиков и успевших посмотреть картину зрителей. Но одно несомненно: благодаря виртуозной работе художников этот разноцветно-неоновый фильм является настоящим пиром для глаз (и не только для поклонников Марго Робби!).

Видео: YouTube/Central Partnership

За комедийную составляющую на этой неделе отвечает новый фильм с Анной Фэрис и Эухенио Дербесом «За бортом» — история о капризном миллионере, потерявшем память после неудачно завершившейся вечеринки на яхте, и одинокой многодетной матери, зарабатывающей на жизнь низкоквалифицированным трудом. Воспользовавшись амнезией своего бывшего работодателя, она решает отомстить ему за спесивость, убедив в том, что тот является ее мужем.

"За бортом" не претендует на открытие новых кинематографических горизонтов, его финал прочитывается уже из синопсиса, но для расслабляющего вечера с попкорном этот фильм — самое то.

Видео: YouTube/iVideos

"Чудеса" — внезапно добравшийся до нашего проката с 2014 года фильм каннской любимицы Аличе Рорвахер, прямо сейчас представляющей на фестивале свою новую полнометражную картину «Счастливый Лазарь».

Налаженная жизнь Джельсомины и ее трех младших сестер, живущих на ферме и помогающих отцу в семейном деле (производстве меда), переворачивается, когда в их глубинку приезжает съемочная группа реалити-шоу о фермерстве во главе с теледивой Милли в лице Моники Беллуччи . Но, в отличие от атмосферы, сюжет — далеко не главная составляющая этого пасторального полотна, вдохновенного великими итальянскими кинорежиссерами и получившего Гран-при Каннского кинофестиваля.

Видео: YouTube/YM Трейлеры

"Моя бывшая подружка" — легкая французская комедия про своеобразный любовно-дружеский треугольник. Расставшись с девушкой, Винсент решает поселиться со своей старой, проверенной временем подругой Нефели, давая ей при этом обещание не заводить впредь серьезных отношений. Следующий за этим сюжетный поворот предсказуем: встречая новую любовь, Винсент не знает, как выпутаться из сложившейся ситуации. О попытках выбора между отношениями и дружбой — в дебютном фильме Виктора Сейнта Макари.

Видео: YouTube/RWV Films

Премьера недели из Азии — прошлогодний фильм Хирокадзу Корээда «Третье убийство». Эта детективная драма представляет историю расследования убийства, по обвинению в котором судят человека, уже совершившего подобное преступление за несколько десятилетий до того. В ходе общения с подсудимым его адвокат сначала заподозрит неладное, а позже будет все больше убеждаться в том, что его подзащитный не является виновником преступления. Ему предстоит выяснить, что кроется за недомолвками свидетелей и родственников жертвы.

Видео: YouTube/Трейлеры NEW Тем, кто не любит или успел устать от американских или французских комедий, стоит обратить внимание на ирландскую криминальную комедию «Хулиганье». История о двух подростках, на украденных велосипедах и с полицией «на хвосте» отправляющихся за так и плывущим им в руки кокаином, который можно выгодно перепродать, была оценена критиками как самая смешная комедия года.

Видео: YouTube/IRISH WEEK

В секции документальных фильмов этой недели — подарок для футбольных фанатов. " Роналду против Месси " — фильм о главном соперничестве футбольного мира наших дней. Эта динамичная лента представляет друзей, коллег, поклонников и соперников Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также журналистов, участвующих в обсуждении самой жаркой закулисной футбольной битвы двух спортсменов за звание лучшего.

Видео: YouTube/iVideos

Любители искусства и биографического жанра на этой неделе смогут насладиться хитом итальянского проката о жизни великого художника «Караваджо. Душа и кровь». Фильм представляет собой кинопутешествие по жизни и творчеству Микеланджело Меризи да Караваджо, славившегося не только непревзойденными полотнами, но и мятежным нравом. В русском прокате революционера от искусства, изменившего развитие живописи, озвучил Владимир Епифанцев

Видео: YouTube/NevafilmEmotion

Для маленьких зрителей на этой неделе выходит полнометражное продолжение приключений Пчелки Майи — «Пчелка Майя и Кубок меда». В этот раз Майе придется отвоевать у Императрицы право участия в соревнованиях, а также непосредственно сразиться с другими ульями за обладание Кубком меда.

Видео: YouTube/Pioner Cinema

Лиза Минаева