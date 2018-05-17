Видео: Джанель Пэрриш и Саша Питерс в первом трейлере спин-оффа «Милых обманщиц»

Индустрия развлечений, похоже, настолько увлеклась франшизами/киновселенными, что даже сериалы постепенно превращаются в некое подобие франшиз с приквелами, сиквелами и спин-оффами. Вот и «Милые обманщицы», казалось бы, закончившиеся совсем недавно, со зрителями прощаться не спешат — у сериала будет спин-офф под названием «Перфекционистки» (The Perfectionists), первый трейлер которого уже появился в сети.

Первый сезон сериала будет рассчитан на 10 серий и в эфире стартует в 2019 году. К своим ролям Элисон и Моны вернутся Саша Питерс и Джанель Пэрриш из «Милых обманщиц» — им предстоит разгадывать новые тайны в университетском городке Бикон-Хайтс, который потрясает загадочное убийство.

Сценарий к пилотному эпизоду написала Марлен Кинг, шоураннер «Милых обманщиц», а основывается спин-офф на одноименной книге Сары Шепард, автора серии романов «Милые обманщицы».

попкорнnews