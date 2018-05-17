Риз Уизерспун раскрыла подробности второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»

Исполнительница одной из главных ролей Риз Уизерспун решила облегчить муки ожидания новых эпизодов и раскрыла подробности второго сезона в интервью для американского сайта Harper's Bazaar. На главный вопрос, что ждет зрителей, актриса ответила загадочно: «Еще больше лжи!» «Перед тяжелыми сценами мы проводим танцевальные вечеринки в наших трейлерах! — рассказала Риз о съемочном процессе, в котором она принимала участие и как продюсер. — Это невероятное чувство, когда нужно очень много работать, чтобы на экранах появилось задуманное. Воплощение книги на экране — это действительно мечта. Мне также нравится работать с моим коллегами, они невероятно талантливые».