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Риз Уизерспун раскрыла подробности второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»
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Риз Уизерспун раскрыла подробности второго сезона сериала «Большая маленькая ложь» 

Harper’s Bazaar 59 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вышедший в прошлом году сериал «Большая маленькая ложь» Жан-Марка Валле стал главным телевизионным событием 2017-го. Сильный актерский состав, включающий Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лору Дерн, Александра Скарсгарда, Зои Кравиц и Шейнин Вудли, и захватывающий сценарий гарантировали успех шоу. К счастью для поклонников сериал продлили на второй сезон, в котором к основному актерскому составу присоединится Мэрил Стрип. Премьеру HBO запланировали на 2019 год.
Исполнительница одной из главных ролей Риз Уизерспун решила облегчить муки ожидания новых эпизодов и раскрыла подробности второго сезона в интервью для американского сайта Harper's Bazaar. На главный вопрос, что ждет зрителей, актриса ответила загадочно: «Еще больше лжи!» «Перед тяжелыми сценами мы проводим танцевальные вечеринки в наших трейлерах! — рассказала Риз о съемочном процессе, в котором она принимала участие и как продюсер. — Это невероятное чувство, когда нужно очень много работать, чтобы на экранах появилось задуманное. Воплощение книги на экране — это действительно мечта. Мне также нравится работать с моим коллегами, они невероятно талантливые».
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