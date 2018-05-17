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Когда люди не справляются или «Псы под прикрытием»
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Когда люди не справляются или «Псы под прикрытием» 

Киноафиша 40 минут назад
Фото: Киноафиша
Почти каждый месяц на экраны кинотеатров выходят несколько семейных комедий. Фильмы различаются сюжетом, актерским составом, бюджетом и другими деталями. Но целью их является одно — сплотить зрителей, показать, что здоровое чувство юмора может победить любую проблему и мы не одиноки в этом огромном мире.
О чем фильм
Порой, от одиночества нас спасают вовсе не люди, а те, кто гораздо меньше и уязвимее, но всегда рядом — домашние питомцы. Со времен фильмов «Кошки против собак», «Доктор Дулиттл», «Стюарт Литтл», «Гарфилд», драм вроде «Хатико», «К-9: собачья работа» и других, зрителю показали насколько интересной и необычной может быть жизнь братьев наших меньших, сколько ролей они могут сыграть: как комедийных, так и в трагедии. Звери ждали возвращения хозяев, спасали жизни или наоборот постоянно путались под ногами, как Гарфилд, но всегда оставались частью будничных приключений — частью семьи.
Кадр из фильма «Псы под прикрытием»
Одной из комедий об этом стала картина «Псы под прикрытием». Фильм 2018 года повествует о ротвейлере по кличке Макс — полицейском псе, который любит раскрывать преступления. Новое задание Макса весьма запутанное и полно неразрешенных загадок. Похищен детеныш панды, на собачьей выставке происходят странные вещи, а напарник — человек по имени Фрэнк — никак не хочет идти на уступки. Все это заставляет полицейского пса найти сподвижников в мире собак и отправиться на поиск преступников.
Кадр из фильма «Псы под прикрытием»
Фильм полон смешных моментов взаимоотношений людей и животных и выдержан в стиле «Скуби Ду», который вышел как раз из-под пера режиссера Раджа Госнелла. Также Госнелл работал над «Скуби Ду 2» и «Крошкой из Беверли Хиллз», тоже посвященным миру животных.
Актеры
Кадр из фильма «Псы под прикрытием»
Главную роль, то есть роль Макса, сыграл американский рэппер и актер — Лудакрис. Российскому зрителю он мог запомниться по ролям в нескольких частях «Форсажа».
Кадр из фильма «Псы под прикрытием»
Роль Фрэнка сыграл актер Уилл Арнетт. Ранее он озвучивал героев «Смурфиков» того же Госнелла.
В работе над фильмом приняли участие такие мэтры кинематографа, как Алан Камминг, который мог запомниться нашим зрителям по ролям в сериале «Хорошая жена» и фильме «Дети шпионов»; Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada», «Голодные игры») и баскетболист и репер Шакил О’Нил.
Адаптация
В российском прокате озвучить некоторых персонажей вызвались Кристина Асмус и Гарик Харламов. В кино «Псы под прикрытием» появятся 31 мая. Мировая же премьера состоится 18 числа этого месяца. Нетерпеливые могут оценить работу дубляжа уже сейчас и посмотреть русский трейлер.
А вот кому просто необходимо посмотреть фильм «Псы под прикрытием», так это всем, кто устал от однообразия, давно не смеялся от души или не чает ее в милых домашних питомцах. Тем, кто долго не собирался семьей просто так и не выбирался в кино, чтобы приятно провести вечер. Хороший сюжет, качественная обработка, смешные сцены и победа добра над злом — выигрыш любого зрителя на премьере фильма «Псы под прикрытием» 2018 года.
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