Обыкновенный вор и бродяга: Дублированный трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»

Вышел дублированный трейлер приключенческого экшна Отто Бафферста «Робин Гуд: Начало».

Это очередная интерпретация классической истории о благородном воре Робине Гуде в исполнении Тэрона Эджертона («Kingsman: Секретная сдужба»). Он виртуозно владеет луком и стрелами, раздает деньги бедняками и выводит на чистую воду коррупционеров в высших политических кругах Англии.

«Робин Гуд: Начало» в кино с 29 ноября.