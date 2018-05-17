Обыкновенный вор и бродяга: Дублированный трейлер фильма «Робин Гуд: Начало» 

Вышел дублированный трейлер приключенческого экшна Отто Бафферста «Робин Гуд: Начало».
Это очередная интерпретация классической истории о благородном воре Робине Гуде в исполнении Тэрона Эджертона («Kingsman: Секретная сдужба»). Он виртуозно владеет луком и стрелами, раздает деньги бедняками и выводит на чистую воду коррупционеров в высших политических кругах Англии.
Компанию на супергеройском поприще Эджертону составили Ив Хьюсон, Джейми Фокс, Бен Мендельсон и Джейми Дорнан.
«Робин Гуд: Начало» в кино с 29 ноября.