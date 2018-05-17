Скабрезные шутки и семейные ценности: «Дэдпул 2» еще задорней первого

В прокат выходит «Дэдпул 2», продолжение скабрезного пародийного супергеройского фильма 2016 года. Алексей Филиппов — о том, как авторам сиквела, у которого поменялся режиссер, удалось превзойти первую часть.

Наделенный суперрегенерацией наемник Уэйд Уилсон по прозвищу Дэдпул ( Райан Рейнольдс ) признает в жизни лишь скабрезный юмор, старое доброе ультранасилие и безудержный секс, перерастающий для него в семейную жизнь. С последним как раз возникают проблемы: русский мафиози убивает его возлюбленную Ванессу (Морена Баккарин), когда они обсуждают имя будущего ребенка, еще не зачатого, но уже запланированного.

Дэдпул собирается мстить, грустить и покончить с собой, но вскоре планы поменяются. Ванесса из лимба скажет ему: «У тебя сердце не на месте», — и циничный киллер в красно-черном костюме отправится его искать. По пути он наладит отношения с несколькими людьми Икс, постарается стать отцовской фигурой для взрывного мальчонки по прозвищу Файерфист (Огненный Кулак), а также обзаведется парочкой новых друзей. Еще ему предстоит столкнуться с путешественником во времени по имени Кейбл ( Джош Бролин ), у которого тоже есть трагическая история в загашнике.

Два года назад фильм «Дэдпул» Тима Миллера убедил студийных боссов, что снимать фильмы про супергероев с рейтингом «18+» — не самая плохая идея. И ее тут же обратили в заключительный фильм про Росомаху, несколько утомительный в своем желании казаться серьезным. Тогда цитирование режиссера Джона Хьюза в фильмах по комиксам еще не набило оскомину.

В «Дэдпуле» в сцене после титров воспроизвели знаменитый эпизод из его классического «Выходного дня Ферриса Бьюллера». Потом эта же сцена упоминалась в одной из диснеевских супергероик (кажется, «Противостоянии»), а потом поклоны хьюзовской фильмографии опутали «Нового Человека-паука». Наконец, идею дерзко высмеивать жанровые штампы у «Дэдпула» подрезал Тайка Вайтити для своего «Тора: Рагнарек». Правда, ему предстояло как-то остаться в рамках киновселенной Marvel, а болтливый киллер рамками не слишком ограничен.

Да их для него и не существует буквально: Дэдпул рушит четвертую стену, прекрасно осознавая, что он герой фильма (в комиксах — комикса, в играх — игры), шутит на спорные темы. Наконец, он немного безумен, что делает его защищенным вообще от любых нападок. В общем, идеальный подростковый кумир, исповедующий секс, насилие и дабстеп.

Но фильм о подобном персонаже все равно должен нести поучительную нагрузку. Первая часть, которая забавляла потенциальных зрителей при помощи роликов о профилактике рака простаты, между скабрезностями и выстрелами учила (насколько это возможно в таком формате) не замыкаться в своем горе и не отталкивать любимых. Вторую часть рекламирует забавная пародия на добродушного экспресс-живописца Боба Росса и скетч с кумиром миллионов Дэвидом Бекхэмом . Но это кино, обремененное семейными ценностями. Дэдпулу здесь предстоит снова полюбить себя, ранимого и изуродованного, не вписывающегося в стандартные супергеройские фильмы про суперлюдей с суперприятными лицами. Не остряка-одиночку, а человека с какой-никакой ответственностью за других.

Подарить «Дэдпулу» более четкую миссию оказалось для сценаристов Ривза и Верника самым простым способом избежать синдрома второй части. Плох тот сиквел, который не мечтает превзойти первый фильм, а обилию новых персонажей, шуточек и самоповторов необходим сильный позвоночник, иначе получится каша из разрозненных элементов, как в «Железном человеке 2». И как бы первый «Дэдпул» ни хохмил и ни зубоскалил по поводу Людей Икс и фильмографии Райана Рейнольдса, все же оставалось впечатление, что история собрана при помощи степлера.

Вдобавок простая как шпала история с сентименталинкой идеально вписывается в фильмографию Дэвида Литча , режиссера «Джона Уика» и «Взрывной блондинки», который взялся за второго «Дэдпула». Да и разнообразить арсенал ему тоже удалось. Наряду с фирменной хореографией и чуть более эстетским насилием, здесь на зрителя вываливают три пакета острот, выливают море произвольных цитат и вставляют в него множество шпилек в адрес супергеройских фильмов — от «Бэтмена против Супермена» до «Войны бесконечности».

И тут «Дэдпул 2» служит напоминанием, что с большими сборами приходит и большая ответственность: не просто анонимы из интернета могут пошутить над твоим костюмом или неудачными карьерными решениями, но и товарищи по цеху, а иногда, как показывает сцена после титров, и ты сам.

В кино с 17 мая.