Эмбер Херд (Amber Heard) 

Детство и юность Эмбер Херд родилась в Техасе. С ранних лет она занималась в театральных кружках, а также училась в Католической школе и подрабатывала уборщицей. В 16 лет лучшая подруга актрисы погибла в автокатастрофе. Это настолько сильно повлияло на Херд, что она стала атеисткой и отправилась в Нью-Йорк, чтобы работать моделью. Но вскоре она поняла, что эта профессия ей неинтересна и решила стать актрисой. Карьера Впервые Херд появилась на экране, сыграв эпизодическую роль в сериале «О. С. — Одиноких сердцах» и спустя несколько месяцев дебютировала в большом кино, в фильме «В лучах славы». Затем ее фильмография пополнилась несколькими малобюджетными и не очень известными картинами, как «Снадобье вурдалака», «Убийственная сексуальность», «Здесь и сейчас». Свою первую главную роль Эмбер исполнила в фильме «Все парни любят Мэнди Лейн», а после ее пригласили сниматься в сериале «Палм Спрингс», ради которого ей пришлось сбросить 11 килограммов. После этого Херд заприметили многие именитые режиссеры и главных ролей в ее карьере стало гораздо больше. Несмотря на внушительный список картин с участием Херд, настоящую популярность ей принес фильм «Ромовый дневник», где ее партнером стал Джонни Депп. Именно с этого момента началась их история любви. В 2017 году Эмбер приняла участие в съемках суперегройского фильма «Лига справедливости», сыграв жену Аквамена. Также актриса выступала в роли продюсера картин «Сироп» и «И наступит тьма». Личная жизнь В 2005 году на съемках фильма «Убийственна сексуальность» Херд познакомилась с актером Криспином Гловером. В 2007 году они начали встречаться, но спустя год расстались. Затем Эмбер закрутила роман с художницей Тасей Ван Ри. Их отношения продлились три года. В 2010 году актриса совершила каминг-аут, признавшись в бисексуальности, а спустя некоторое время начала встречаться с Джонни Депп. Они поженились в 2015 году и уже через год развелись. В 2017 Эмбер закрутила роман с Иолном Маском, но и эти отношения не продлились долго. Фильмография Лига справедливости (2017) Согласен, но на время (2017) Девушка из Дании (2015) Супер Майк XXL (2015) Когда я снова проживу свою жизнь (2015) Аддеролловые дневники (2015), $ 416 667 Принц (ТВ, 2015) 3 дня на убийство (2014) Мачете убивает (2013) Паранойя (2013) Не бойся, я с тобой (2012) Сироп (2011) Клуб Плейбоя (сериал, 2011) Ромовый дневник (2010) Сумасшедшая езда (2010) И наступит тьма (2010) Палата (2010) Река-вопрос (2010) Семейка Джонсов (2010) Отчим (2009) Шоу Кливленда (сериал, 2009 — 2013) Добро пожаловать в Zомбилэнд (2009) Сдохни! (2009) Информаторы (2008) Ананасовый экспресс: Сижу, курю (2008) Никогда не сдавайся (2008) Ошеломление (2007) Блудливая Калифорния (сериал, 2007 — 2014) Палм Спрингс (сериал, 2007 — …) День 73 с Сарой (2007) Здесь и сейчас (2007) Цена расплаты (2006) Все парни любят Мэнди Лейн (2006) Альфа Дог (2005) Мыслить как преступник (сериал, 2005 — …) Северная страна (2005) Убийственная сексуальность (2005) Айсли: Я не была готова (видео, 2005) Снадобье вурдалака (2004) В лучах славы (2004) Гора (сериал, 2004 — 2005) Джек и Бобби (сериал, 2004 — 2005) О. С. — Одинокие сердца (сериал, 2003 — 2007) Фото:kinopoisk, globallookpress