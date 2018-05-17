«Красавица для чудовища»

Жанр: драма, мелодрама, биография

Год: 2017

Страна: Великобритания, Люксембург, США Режиссер: Хайфа Аль-Мансур

Сценарий: Эмма Дженсен, Хайфа Аль-Мансур

Оператор: Давид Унгаро

Режиссер Хайфа Аль-Мансур — первая женщина-режиссер в Саудовской Аравии. На ее счету драма «Ваджда», отмеченная на Венецианском кинофестивале в 2012 году и выдвинутая на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». «Красавица для Чудовища» стала ее первой англоязычной работой в карьере. Мировая премьера фильма состоялась еще 9 сентября 2017 года, в российский же прокат картина вышла 10 мая 2018. Оригинальное название фильма «Mary Shelley» — «Мэри Шелли».

Трейлер фильма «Красавица для чудовища»: