Жанр: драма, мелодрама, биография
Год: 2017
Страна: Великобритания, Люксембург, США Режиссер: Хайфа Аль-Мансур
Сценарий: Эмма Дженсен, Хайфа Аль-Мансур
Оператор: Давид Унгаро
Кто снимался в фильме «Красавица для чудовища»: Эль Фаннинг, Мэйси Уильямс, Бен Харди, Бел Паули, Дуглас Бут, Стивен Диллэйн, Джоанн Фроггатт, Том Стёрридж, Хью О’Конор, Сиара Чартерис Сюжет фильма «Красавица для чудовища» Фильм рассказывает о писательнице Мэри Шелли и написании ею романа «Франкенштейн». Выйдя замуж 16-летней, она была несчастлива в браке с поэтом, знаменитостью своего времени, Перси Шелли. Мэри и Перси Шелли навещают поэта лорда Байрона в Женеве, который именно тогда объявил конкурс на написание рассказов о сверхъестественном, результатом которого стал «Франкенштейн». К тому моменту беременная Мэри написала роман, в котором выплеснула свои одиночество, депрессию, мучительные отношения с мужем и поставила под вопрос существование бога. Интересные факты о фильме «Красавица для чудовища»:
Режиссер Хайфа Аль-Мансур — первая женщина-режиссер в Саудовской Аравии. На ее счету драма «Ваджда», отмеченная на Венецианском кинофестивале в 2012 году и выдвинутая на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». «Красавица для Чудовища» стала ее первой англоязычной работой в карьере. Мировая премьера фильма состоялась еще 9 сентября 2017 года, в российский же прокат картина вышла 10 мая 2018. Оригинальное название фильма «Mary Shelley» — «Мэри Шелли».
Трейлер фильма «Красавица для чудовища»: