Как погиб «вождь краснокожих» Сергей Тихонов

Комедия «Деловые люди», основанная на произведениях О. Генри, вышла на советские экраны в 1962 году. Среди других гениальных актеров, снимавшихся в фильме, особенно выделялся один — мальчик, сыгравший роль Джонни Дорсета, «вождя краснокожих». Мальчика звали Сережа Тихонов. Сереже не суждено было состариться, он погиб совсем молодым.

Юное дарование

Благодаря «Деловым людям» Тихонова заметили. Уже через 2 года другой режиссер Евгений Шерстобитов позвал Сережу к себе. Юному актеру предстояло играть Плохиша в детском фильме «Сказка о Мальчише-Кибальчише». И Сергей снова справился с ролью на ура.

Третьей и, к сожалению, последней картиной Сергея Тихонова стала картина Радомира Василевского «Дубравка» 1967 года. Мальчик исполнил в ней роль паренька по кличке Утюг. Через 5 лет после премьеры «Дубравки» Сережи не стало.

Провал

Но пока жизнь шла своим чередом. Сергей Тихонов закончил школу и, конечно, решил стать профессиональным актером. Он подал документы в один из ведущих театральных вузов страны — во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Молодой человек не сомневался в своем таланте. Тем более, что и режиссеры, у которых он снимался в детстве, отзывались о нем как об уникальном самородке. Но Сергея ждало разочарование. В институт его не приняли.

В 18 лет, наравне со своими сверстниками, Тихонов отправился отдавать долг родине. 2 года он честно отслужил в Советской Армии и вернулся в родную Москву.

Как Берлиоз

Через год Сергей Тихонов скончался. Официально причиной смерти молодого человека считается банальный несчастный случай. Он погиб, как герой произведения Михаила Булгакова Берлиоз. Сережа попал под трамвай. Неизвестно, как именно это произошло: может быть, на самом деле имело место трагическое стечение обстоятельств, а, возможно, актера кто-то толкнул на рельсы. Говорят, Тихонов увлекался азартными играми. Может статься, он влез в долги или стал для кого-то серьезным конкурентом. Однако это всего лишь догадки.

Сергей Тихонов умер 21 апреля 1972 года. Несколько месяцев он не дожил до своего 22-летия. На памятнике, установленном на его могиле, нет отчества. Ведь Тихонов был таким молодым. На камне просто выгравировано: «Сережа Тихонов 1950-1972».