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Умер один из старейших актеров Голливуда
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Умер один из старейших актеров Голливуда 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Один из старейших актеров Голливуда Джозеф Кампанелла скончался на 94-м году жизни в своем доме в Калифорнии.
Как сообщает издание Variety, у актера остались жена, семь детей и восемь внуков.
За 60-летнюю карьеру Кампанелла снялся более чем в 200 фильмах и озвучил десятки мультфильмов.
В частности, его голосом говорят герои «Человека-паука» и «Бэтмена», известен актер своим участием в популярных сериалах «Мелроуз Плейс», «Дерзкие и красивые», «Крутой Уокер», «CSI. Место преступления» и многих других, передает РИА «Новости».
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