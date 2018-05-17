Умер один из старейших актеров Голливуда

Один из старейших актеров Голливуда Джозеф Кампанелла скончался на 94-м году жизни в своем доме в Калифорнии.

Как сообщает издание Variety, у актера остались жена, семь детей и восемь внуков.

За 60-летнюю карьеру Кампанелла снялся более чем в 200 фильмах и озвучил десятки мультфильмов.