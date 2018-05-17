Что посмотреть в следующем телесезоне: «Lost наоборот» от Роберта Земекиса и история в духе The Last of Us

С чем остались телеканалы после череды закрытий и покупок.

Совсем недавно на рынке американских сериалов произошли значительные перестановки, вызванные чередой громких закрытий. В результате FOX, ABC NBC , CBC и The CW остались с несколькими десятками новых шоу на руках. Собрали главные трейлеры и анонсы последних дней. Большинство из них выйдут уже осенью, так что есть смысл следить.

Драматический сериал, основанный на успешной серии книг и спродюсированный Ридли Скоттом . Сюжет повествует об агентах, которым было приказано похитить ребёнка и доставить его в секретную научную лабораторию — эксперименты над ним якобы необходимы для борьбы со смертоносным вирусом.

Судя по трейлеру, в процессе агент привяжется к девочке, придёт к выводу о том, что спасение человечества не стоит слезинки ребёнка, и ввяжется в приключения в духе The Last of Us.

Сериал от исполнительного продюсера «В Филадельфии всегда солнечно». В центре сюжета — три обитателя дома престарелых, в уютный мир которых неожиданно вторгается новенькая. Старики вышли колоритными, но шедевральной комедии из «Ребят», судя по всему, не получилось. Комментаторы на YouTube уже вовсю рассуждают о том, стоило ли FOX закрывать «Мика» и «Последнего человека на Земле» ради этого сериала.

Cериал, спродюсированный Дэнни Стронгом — одним из создателей «Империи», — рассказывает о юридической фирме, занимающейся помощью невинно осуждённым. Главные роли исполнили Рэйчел Лефевр и Винсент Картайзер из «Безумцев». Судя по трейлеру, основное внимание в «Невиновности» будут уделять не лихо закрученным сюжетам, а эмоциональной и моральной составляющим.

Комедийный сериал о повседневной жизни стендап-комика Лила Рела Ховери, недавно засветившегося в фильме «Прочь». Жизнь главного героя полностью меняется, когда он узнаёт, что жена изменяет ему с его же парикмахером. Как утверждают создатели, сериал основан на реальной жизни Рела. Закадровый смех прилагается.

Комедийный сериал об ирландской семье из десяти человек, живущей в доме с тремя спальнями в 70-ые. У отечественного зрителя трейлер может вызвать лёгкие ассоциации с «Папиными дочками», а у американского — с ситкомами «Голдберги» и «Малькольм в центре внимания»: создателей уже вовсю обвиняют в неоригинальности.

Отца семейства играет Майкл Кудлиц , известный по роли Абрахама Форда из «Ходячих мертвецов», а за сценарий отвечает Тим Дойл, создатель «Последнего настоящего мужчины». Он, кстати, утверждает, что сюжет основан на его детских воспоминаниях.

Бывший государственный обвинитель Майя Трэвис, роль которой исполняет Робин Танни из «Менталиста», пытается исправить главную ошибку в своей жизни — восемь лет назад она не смогла отправить за решётку знаменитого актёра, подозревавшегося в убийстве бывшей жены. Теперь на счету преступника ещё одна жертва, и Трэвис снова приходится вступить в противостояние с его адвокатами.

Трейлер выглядит интересно, но смотреть его, вероятно, не стоит: есть подозрение, что он выдаёт зрителю слишком много сюжетных поворотов.

Натан Филлион играет сорокалетнего полицейского-новобранца, пытающегося справиться с кризисом среднего возраста путём поимки преступников. Несмотря на то, что производством сериала руководит бывший продюсер «Касла», шуток и даже просто забавных моментов в трейлере практически нет — на этот раз всё серьёзно и драматично.

Комедийный сериал исследует специфическую проблему: одинокие родители, остающиеся один на один с маленькими детьми, начинают жить жизнью ребёнка и полностью перестают уделять внимание своей, превращаясь в инфантилов. По сюжету, группа таких родителей объединяется с целью помочь друг другу вырваться из этого порочного круга — сериал явно рассчитан скорее на тех, кому близки подобные проблемы. Забавные шутки в трейлере есть, назойливого закадрового смеха — нет.

Смерть друга наталкивает компанию приятелей на мысль о том, что в последнее время они живут как-то неправильно и недостаточно душевно. В результате на протяжении трейлера под песню Let Your Heart Beat они вспоминают истории из молодости, рассуждают о сути дружбы и произносят глубокомысленные фразы о жизненных ценностях.

После просмотра наверняка возникнет желание срочно уволиться с работы и поехать с друзьями на шашлыки.

Сериал о семействе, владеющем отелем в Майами, спродюсированный Евой Лонгорией. В роли главы семейства — Дэмиан Бишир, во всех остальных ролях — люди модельной внешности. Слоган обещает много секса и скандалов, и нет никаких оснований ему не верить.

Трейлер шпионского сериала от ABC вызывает в памяти лучшее, что было в старых фильмах о Джеймсе Бонде — неотразимый главный герой в дорогом костюме, невероятные гаджеты, ироничный тон повествования. Без злых русских тоже не обошлось. Главные роли исполняют Скотт Фоли из «Скандала» и Лорен Коэн из «Ходячих мертвецов».

Пока мы ждём финал «Игры престолов», канал Syfy решил адаптировать другую работу Джорджа Мартина — фантастический рассказ «Летящие сквозь ночь» 1980 года. Он повествует о группе из восьми учёных и одного телепата, которые следуют к границе Солнечной системы, чтобы найти внеземную жизнь. Однако на корабле внезапно начинает происходить всякая чертовщина.

Сериал основан на одноимённом комиксе. По сюжету, в Сан-Франциско есть специальная школа, где из подростков делают профессиональных убийц. Туда попадают дети киллеров и знаменитых преступников, чтобы продолжить дело родителей. За адаптацию отвечают братья Руссо («Мстители: Война бесконечности»)

Как-то дополнительно прокомментировать увиденное в трейлере трудно — это просто «драматический сериал о больнице». Даже сами создатели не особенно пытаются заинтриговать зрителя — официальный синопсис звучит так: «медицинская драма, события которой разворачиваются вокруг нового директора госпиталя Бельвью».

Драматический сериал Роберта Земекиса называют «перевёрнутым „Остаться в живых“». Пассажирский самолёт садится в аэропорту после ничем не примечательного полёта. Неожиданно выясняется, что со времени его вылета прошло пять лет, а все пассажиры рейса уже давно считаются без вести пропавшими.

Через какое-то время, проведённое в изменившемся мире, вернувшиеся пассажиры начинают подозревать, что произошедшее с ними — часть некоего великого замысла. В главных ролях Джош Даллас , Мелисса Роксбург и Дж. Р. Рамирез.

Некоторые новые проекты NBC до сих пор не обзавелись трейлерами.

Женщина со сверхъестественными способностями общается с мертвецами и помогает им с их неразрешёнными проблемами в мире живых. Однажды старый друг просит её помочь раскрыть убийство. Сериалом занимается продюсер Дэвид Хейман , известный по серии фильмов о Гарри Поттере

Нил Флинн. Новый комедийный сериал от создателя «Парков и зон отдыха» и «В лучшем мире» — о женщине, открывшей у себя во дворе нелегальный бар. Съёмки проходят при живой аудитории, главные роли исполняют Натали Моралес

В мини-сериале от создателей «Аббатства Даунтон» речь пойдёт о Нью-Йорке 1880-ых годов. Подробностей известно мало — съёмки ещё не начались, — но премьера десятисерийной исторической драмы запланирована на 2019 год.

«Аббатство Даунтон»

Агент ФБР , идущий по следам неуловимого преступника, вынужден обратиться за помощью к бывшей оперативница ЦРУ , ныне отбывающая пожизненный срок в тюрьме за измену. В роли предательницы — Дженифер Карпентер, известная по сериалу «Декстер».

Перезапуск и «переосмысление» одноимённого сериала 80-х. Бывший «морской котик» возвращается из Афганистана и применяет приобретённые на войне навыки в сфере частного сыска. Сериалом занимаются продюсеры Джон Дэвис Джон Фокс , ответственные за «Чёрный список».

Трагикомедия об убеждённом атеисте, которого неожиданно добавил в друзья на фэйсбуке не кто иной, как сам Господь. Производством сериала занимаются Стивен Лилиен и Брайан Винбрэндт — создатели «Алькатраса».

Комедийный сериал от Коринны Кингсбери, в своё время работавшей над сценарием к «Службе новостей». Семейное счастье главной героини (Нина Добрев из «Дневников вампира») оказывается под угрозой, когда к ней в дом переезжает неуравновешенная сводная сестра, спасающаяся от их столь же неуравновешенного отца.

Процедурная драма о повседневной деятельности Федерального бюро расследований от создателя сериала «Закон и порядок».

«Закон и порядок» (1990)

Комедия от сценариста «Теории большого взрыва» о «славном парне», который переезжает в крайне неблагополучный район, в котором, кажется, никто ему не рад. Роли исполняют Макс Гринфилд , Тичина Арнольд и комик Седрик «Развлекатель».

Слепая женщина оказывается единственным свидетелем убийства своего друга, занимавшегося торговлей наркотиками, и решает отыскать убийцу. Иногда ей приходится прерывать расследование ради ненавистной работы в школе для собак-поводырей. Сериал продюсирует Бен Стиллер

Завязка сюжета ребута знаменитого сериала мало чем отличается от завязки оригинала: три сестры становятся ведьмами и начинают сражаться с порождениями зла. Однако существуют и различия: авторы обещают, что сериал будет «более смешным» и «более феминистическим», а Зачарованные на этот раз будут сражаться не только с демонами, но и с патриархатом. Перезапуском занимается команда, отвественная за сериал «Девственница Джейн».

Ремейк сериала 1994 года с Мартином Шином . По сюжету девушка возвращается в родной город и узнаёт страшную правду: оказывается, офицер полиции, в которого она влюблена, на самом деле — пришелец. Их и без того непростые взаимоотношения осложняются после инопланетной атаки.

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