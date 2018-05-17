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Вин Дизель станет звездой комедийной франшизы
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Вин Дизель станет звездой комедийной франшизы 

Киноафиша 43 минуты назад
Фото: Киноафиша
Вин Дизель подписался на участие в новом комедийном экшне «Мускул / Muscle» от студии компания STXfilms.
«Я более десяти лет знаком с Вином Дизелем, еще со времен первых «Форсажей», и очень рад его возвращению в жанр комедийного боевика. «Мускул» — это идеальное сочетание комичных сцен и экшна, Вин в этом особенно хорош. Это как раз то, за что его полюбили миллионы поклонников во всем мире. Мы считаем, что «Мускул» может стать для Вина Дизеля следующей крупной франшизой»,
— с энтузиазмом заявил Адам Фогельсон, глава STXfilms.
Добавим, что Вин Дизель — большой любитель кинофраншиз, помимо «Форсажа» актер снялся в таких долгоиграющих проектах, как «Три икса», «Риддик» и «Стражи Галактики». В последнем он озвучил Грута, который примкнул к команде Мстителей в последнем супергеройском блокбастере Marvel.
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