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Траволта представил в Канне фильм «Кодекс Готти», где исполнил главную роль
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Траволта представил в Канне фильм «Кодекс Готти», где исполнил главную роль 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 17 мая — РИА Новости. Американский актер Джон Траволта представил на Каннском фестивале фильм «Кодекс Готти», в котором исполнил главную роль, и рассказал о своих самых знаменитых картинах.
Траволта прилетел в Канн, чтобы представить мировой профессиональной общественности фильм «Кодекс Готти» режиссера Кевина Коннолли, в котором он сыграл криминального авторитета Джона Готти.
"Это, возможно, самый известный гангстер в современной истории. Конечно, есть Капоне, есть Диллинджер, но этот американский гангстер был более legitimate, если можно так сказать. У него был сложный характер: он был семейным человеком и очень искренним, но с другой стороны — лояльным гангстером", — рассказал Траволта журналистам.
По его словам, у него была возможность использовать одежду и украшения, которые носил Готти, что придало актеру больше уверенности и позволило более правдиво отразить характер персонажа.
Славу Траволте в 1970-ые годы принесли роли в музыкальных фильмах «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин». В последней картине Траволта не только танцевал, но и исполнял песни, которые потом стали хитами.
"Этот фильм вне времени, и каждый новый зритель может оценить его по достоинству. То же самое происходило и на сцене, когда я играл на Бродвее, реакция аудитории была одинаковая. Этот фильм не устаревает", — отметил актер.
В восьмидесятые годы карьера актера пошла на спад, и он снова обрел известность только в 1994 году, когда принял предложение Квентина Тарантино сыграть роль в его фильме «Криминальное чтиво». Актер не раз признавался, что совсем не ожидал такого бешеного успеха, однако, по его словам, именно «Чтиво» подарило ему творческую свободу и возможность работать в тех проектах, которые ему по-настоящему нравились.
Еще одной неожиданностью оказалась победа картины на Каннском фестивале. Тогда многие не приняли решение жюри, возглавляемое американским режиссером и актером Клинтом Иствудом, и освистали фильм.
"Я помню тогда по фестивалю ходил слух, что жюри понравился фильм, но мы никогда не верили, что он выиграет Пальмовую ветвь. Просто мы нравились зрителю, это все. И когда вышли новости о том, что мы выиграли, это было волнительно, потому что мы понимали, что это выводит фильм на мировую арену. В этом вся прелесть Каннского фестиваля — если здесь тебя принимают хорошо, ты идешь к успеху и признанию", — рассказал Траволта.
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