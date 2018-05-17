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8 отличных комедий о школе
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8 отличных комедий о школе 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Отличница легкого поведения"
До конца учебного года осталось всего две недели, но они будут тянуться, как время в очереди в поликлинике. Предлагаем вам скрасить ожидание комедиями о школе — они и развеселят, и помогут взглянуть на себя со стороны.

Зачетный препод 3

Самые трудные подростки Германии и новый виток приключений педагога с криминальным прошлым Зэка Мюллера.

Половое воспитание

Только для старшеклассников. Эдди работает в средней школе учителем и однажды решает, что из него выйдет хороший преподаватель по половому воспитанию. Вот только его собственные познания в этой области не велики.

Мачо и ботан

Когда-то Дженко и Шмидт учились в одной школе, и между ними не было ни капли симпатии. Позже, в полицейской академии, они подружились и стали помогать друг другу, а еще позже им повезло так повезло: босс отправил их внедриться в их же школу под прикрытием!

Кутис

Если вам кажется, что учителя это зло, а вы несчастные котики, то эта комедия поможет вам взглянуть на ситуацию с другого конца. Что, если ученики — это зомби, и учителям приходится им противостоять.

Удар молнии

Немного драматичная комедия о том, что, возможно, не стоит считать дни до каникул, когда «начнется настоящая жизнь». Потому что она идет прямо сейчас, даже когда ты в школе.

10 причин моей ненависти

Великолепная музыкально-романтическая комедия и фильм-праздник. Вольная постановка шекспировкой пьесы «Укрощение строптивой», перенесенной в американскую школу и разыгранной Хитом Леджером, Джулией Стайлз и Джозефом Гордон-Левиттом. Смотреть обязательно.

Джек

Если вы учитесь в началке и вам трудно, вас можно понять. Но, может быть, вы посмотрите на Джека? Ему десять, он ходит в школу, шалит, веселится и пытается завести друзей. Но Джеку сложно сидеть за партой, а сверстники все время над ним смеются, потому что у мальчика необычное заболевание, которое ускорило его физическое развитие. Джек выглядит на сорок… В главной роли наш любимый Робин Уильямс.

Отличница легкого поведения

Отличница и умница Олив соврала своей подруге о том, что потеряла невинность. Слух об этом мгновенно распространился по всей школе, а девушка выбрала тактику «соответствовать своей порочной репутации и пошатнуть школьные устои».
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