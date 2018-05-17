На Украине вынесли предупреждение провайдеру за показ фильма с Фрейндлих

КИЕВ, 17 мая. / ТАСС /. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в четверг вынес предупреждение кабельному провайдеру «Воля Cine + Mix» (ООО «Виа Медиа») за трансляцию фильма «Чехарда» (1987 год) с участием Алисы Фрейндлих и нескольких фильмов с Александром Панкратовым-Черным.

"Во время выездной проверки зафиксирована трансляция фильмов с участием российских актеров, которые внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Это ленты с участием Александра Панкратова-Черного «За прекрасных дам!», «Я сама» и «Ребенок к ноябрю», а также фильм «Чехарда» с участием Алисы Фрейндлих", — процитировало агентство «Укринформ» заявление председателя нацсовета Юрия Артеменко

По его словам, компания-провайдер признала нарушения, в то же время сообщив, что у нее есть прокатные удостоверения на трансляцию этих фильмов, последний из которых был показан 22 марта, в дальнейшем они были сняты с эфира.

В Нацсовете полагают, что прокатные удостоверения могли быть выданы до того момента, как актеры были внесены в санкционный список.