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На Украине вынесли предупреждение провайдеру за показ фильма с Фрейндлих
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На Украине вынесли предупреждение провайдеру за показ фильма с Фрейндлих 

ТАСС 25 минут назад
КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в четверг вынес предупреждение кабельному провайдеру «Воля Cine + Mix» (ООО «Виа Медиа») за трансляцию фильма «Чехарда» (1987 год) с участием Алисы Фрейндлих и нескольких фильмов с Александром Панкратовым-Черным.
"Во время выездной проверки зафиксирована трансляция фильмов с участием российских актеров, которые внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Это ленты с участием Александра Панкратова-Черного «За прекрасных дам!», «Я сама» и «Ребенок к ноябрю», а также фильм «Чехарда» с участием Алисы Фрейндлих", — процитировало агентство «Укринформ» заявление председателя нацсовета Юрия Артеменко.
По его словам, компания-провайдер признала нарушения, в то же время сообщив, что у нее есть прокатные удостоверения на трансляцию этих фильмов, последний из которых был показан 22 марта, в дальнейшем они были сняты с эфира.
В Нацсовете полагают, что прокатные удостоверения могли быть выданы до того момента, как актеры были внесены в санкционный список.
Перечень лиц, создающих, по мнению украинской стороны, угрозу национальной безопасности, составляет минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. В настоящее время в черный список внесены более 130 человек. В нем, в частности, числятся Никита Михалков, Надежда Бабкина, Михаил Боярский, режиссер Евгений Гришковец, Станислав Говорухин, Людмила Чурсина, Дмитрий Певцов, Василий Лановой, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, художник и скульптор Зураб Церетели. Алиса Фрейндлих попала в этот перечень в марте этого года.
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