«Дэдпул 2»: на 50 оттенков краснее

Два года назад пошлый и отвязный герой в красно-черном трико, именующий себя «мертвым бассейном», в каком-то смысле лишил девственности глаза фанатов Marvel.

Афиша фильма «Дэдпул 2»

На киноэкранах появилась вторая часть комикса с рейтингом 18+ — «Дэдпул 2», которая, по мнению автора, получилась органичнее предшественника.

Да, шуток и крови здесь так же много.

Кем был и кем стал Дэдпул?

Здесь и далее фото с официального сайта фильма «Дэдпул 2»

Уэйда Уилсона подписали на специальную программу «Оружие X», участие в которой привело красавчика (на минуточку исполнил его неотразимый Райан Рейнольдс ) к страшной метаморфозе. Герой стал неубиваемым, причем, в прямом смысле этого слова. Но был и побочный эффект — будущий Дэдпул стал невообразимо уродливым. Слабенький сюжет фильма держался на примитивной истории мести.

Во второй части Уилсон из мстителя своим обидчикам превращается в настоящего супергероя, собирает свою команду (пусть и не надолго — ой, вырвалось!) и встает на путь добра и справедливости. Но никто не отменял того, что это именно Дэдпул, а значит, справедливости без поножовщины и юмора не будет.

Что нового?

Режиссер! Первую часть франшизы снял Тим Миллер , известный, например, по «Скотту Пилигриму». Среди его задач, по всей видимости, были обеспечить герою рейтинг 18+ и простебать американские ценности. Картина не скупилась на шутки в сторону неизлечимых болезней, смерти и отношений в семье.

Теперь перед нами работа Дэвида Литча . Вы его можете помнить по «Джону Уику», где герой Киану Ривза мстил всем подряд за собаку (кстати, Литч в «Дэдпуле» виртуозно и это смог высмеять), и «Взрывной блондинке» — бенефису Шарлиз Терон . Здесь Литч по-настоящему эволюционирует — ему дали формат, где его силы реализуются на 300%.

Почему сиквел не «скатился»?

Литч не пошел по тому же пути, что и Миллер. В отличие от первой картины, здесь практически не страдает сюжет. Вопросы есть, но их гораздо меньше, чем два года назад. К тому же, режиссеру захотелось чего-то большего, естественно в рамках жанра (нельзя же потерять имеющихся поклонников). Этим большим оказалась пародия на кинематограф в целом и супергеройский жанр в частности.

«Дэдпул 2» предстает блестящим миксом из заставки в духе фильмов про Агента 007 (без метафор и скрытых смыслов — там действительно начальные титры, как у Бонда), сюжета близкого к «Терминатору» (Кейбл в исполнении Таноса/ Джоша Бролина даже внешне похож на киллера для Сары Коннор) и юмора, от которого мы по-хорошему краснеем еще больше.

Но важно другое — Дэдпул окончательно вырастает из экранного персонажа. Герой выступает своеобразным резонером, то есть высказывает напрямую мысли режиссера и его команды. Он то ругает их за сценарные оплошности, то проникает в зрительный зал, объявляя тот или иной сюжетный ход, то даже меняет судьбы исполнителей ролей. Создатели, таким образом, нехотя иронизируют над тем, как этот милый пошляк умудрился залезть в наши сердца и уходить оттуда не планирует еще долго.