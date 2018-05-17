Под водой твои страхи оживают: Новый трейлер хоррора «Русалка. Озеро мертвых»

Вышел новый пугающий трейлер фильма ужасов Святослава Подгаевского «Русалка. Озеро мертвых».

В минутном видео зловещая атмосфера накаляется до предела. Это не удивительно, ведь картину снял мастер хорроров, режиссер «Невесты» и «Пиковой дамы: Черный обряд».

Возлюбленным накануне свадьбы предстоит столкнуться с нечистой силой в лице утонувшей много лет назад девушки. Русалка хочет утащить под воду привлекательного героя и убить его невесту, если та встанет у нее на пути. У девушки есть всего неделя, чтобы узнать, как снять проклятье, спасти жениха и самой не превратиться в ужасного монстра.

«Русалка. Озеро мертвых» в кино с 12 июля.