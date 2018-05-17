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Под водой твои страхи оживают: Новый трейлер хоррора «Русалка. Озеро мертвых»
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Под водой твои страхи оживают: Новый трейлер хоррора «Русалка. Озеро мертвых» 

Киноафиша 7 минут назад
Фото: Киноафиша
Вышел новый пугающий трейлер фильма ужасов Святослава Подгаевского «Русалка. Озеро мертвых».
В минутном видео зловещая атмосфера накаляется до предела. Это не удивительно, ведь картину снял мастер хорроров, режиссер «Невесты» и «Пиковой дамы: Черный обряд».
Возлюбленным накануне свадьбы предстоит столкнуться с нечистой силой в лице утонувшей много лет назад девушки. Русалка хочет утащить под воду привлекательного героя и убить его невесту, если та встанет у нее на пути. У девушки есть всего неделя, чтобы узнать, как снять проклятье, спасти жениха и самой не превратиться в ужасного монстра.
«Русалка. Озеро мертвых» в кино с 12 июля.
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