Кинокритик: Зомби и кровососов из кино уберут новые человекоубийцы

Американский портал Vulture составил топ-10 лучших фильмов про зомби за последние шесть лет. В списке оказались не только фильмы ужасов, но и мелодрама «Тепло наших тел», драма «Исцеленные» и другие картины.

В эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, с чем связана популярность зомби-тематики в мировом кинематографе.

«Сейчас наступило время зомби. Мы мало знаем о болезнях, которые нас поражают, о механизме наследственности, а история зомби-апокалипсиса оказалась очень привлекательной. Поэтому после вселенских катастроф зомби успешно взбираются на кинематографический олимп апокалипсиса и уничтожения человечества. Не удивительно, что даже такие крупные актеры, как Брэд Питт , снимаются в фильме «Война миров Z», где Z обозначает слово зомби. А вообще термин «зомби» придумали журналисты. Отец-создатель этого жанра Джордж Ромеро , с которым я лично знаком, называл их просто — живые мертвецы. Первый фильм назывался «The night of the living dead» (“Ночь живых мертвецов”). И на одной из пресс-конференций, как мне сам Джордж рассказывал, кто-то из журналистов употребил слово «зомби». И с этого началась история зомби-фильмов», — заявил эксперт.

По мнению Шнейдерова, киноленты о зомби будут в тренде до тех пор, пока «не появится еще один экзотический способ человекоуничтожения». «Еще несколько лет назад были популярны „Дневники вампира“, „Дракула“ и прочие радости с кровососами. Потом вампиры отошли в тень. Давайте подождем, пока пройдет и время зомби», — добавил кинокритик.

В топ-10 также оказались фильмы «Третья волна зомби», «Новая эра Z», «Тут одна», «Голодные Z» и «От этого песок становится красным», сообщает телеканал «360».