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Кинокритик: Зомби и кровососов из кино уберут новые человекоубийцы
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Кинокритик: Зомби и кровососов из кино уберут новые человекоубийцы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американский портал Vulture составил топ-10 лучших фильмов про зомби за последние шесть лет. В списке оказались не только фильмы ужасов, но и мелодрама «Тепло наших тел», драма «Исцеленные» и другие картины.
В эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, с чем связана популярность зомби-тематики в мировом кинематографе.
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«Сейчас наступило время зомби. Мы мало знаем о болезнях, которые нас поражают, о механизме наследственности, а история зомби-апокалипсиса оказалась очень привлекательной. Поэтому после вселенских катастроф зомби успешно взбираются на кинематографический олимп апокалипсиса и уничтожения человечества. Не удивительно, что даже такие крупные актеры, как Брэд Питт, снимаются в фильме «Война миров Z», где Z обозначает слово зомби. А вообще термин «зомби» придумали журналисты. Отец-создатель этого жанра Джордж Ромеро, с которым я лично знаком, называл их просто — живые мертвецы. Первый фильм назывался «The night of the living dead» (“Ночь живых мертвецов”). И на одной из пресс-конференций, как мне сам Джордж рассказывал, кто-то из журналистов употребил слово «зомби». И с этого началась история зомби-фильмов», — заявил эксперт.
По мнению Шнейдерова, киноленты о зомби будут в тренде до тех пор, пока «не появится еще один экзотический способ человекоуничтожения». «Еще несколько лет назад были популярны „Дневники вампира“, „Дракула“ и прочие радости с кровососами. Потом вампиры отошли в тень. Давайте подождем, пока пройдет и время зомби», — добавил кинокритик.
В топ-10 также оказались фильмы «Третья волна зомби», «Новая эра Z», «Тут одна», «Голодные Z» и «От этого песок становится красным», сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что ученые из университета Жуиса-ди-Форы в Бразилии придумали, как человечеству спастись в условиях зомби-апокалипсиса. Со своей стороны, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал скорое поступление в продажу безопасных огнеметов, которые «зажгут любую вечеринку» и пригодятся для «уничтожения зомби»
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