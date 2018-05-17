Каннский кинофестиваль. 16 мая 

Вчера, 16 мая, на Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма «Пылающий» Ли Чхан-дона. На красной дорожке появились актёры картины Ю А-ин, Чон Джон-со и Стивен Ян, а также сам режиссёр.
Также на Круазет был показан новый фильм Маттео Гарроне «Догмэн», премьеру которого посетили режиссёр, актёры и президент кинофестиваля Тьерри Фремо. Картина рассказывает историю собачьего парикмахера, который вынужден защищать свой город от бывшего боксёра. В российский прокат ленту выпустит компания A-One Films.
В секции «Особый взгляд» прошла премьера бразильского фильма «The dead and the others» Жуана Салавиза и Рене Надера Мессора. На красную дорожку съёмочная группа пришла с красными плакатами, требующими прекратить геноцид коренного населения.