«Черный клановец» в Каннах против Дональда Трампа 

В Каннах состоялся показ картины Спайка Ли «Черный клановец». Фильм основан на реальной истории. Он рассказывает о жизни черного полицейского, который связывается по телефону с «Ку-клукс-кланом» и фактически внедряется в организацию. Это первая с 1991-го года работа режиссера, которая участвует в фестивале.
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказала о том, что фильм режиссера является актуальным для США:
«Черный клановец» Спайка Ли — важная лента в конкурсе фестиваля. Картину уже называют лучшей работой режиссера за долгое время. Несмотря на то, что фильм посвящен событиям конца 70-ых, он сегодня смотрится очень актуально. На мой взгляд, Спайк Ли снял не только острое, но и злободневное кино», — заявила специальный корреспондент. Как сообщает Марина Латышева, режиссер затронул тему расизма, которая сейчас актуальна в США, в связи с обвинениями в сторону политики Дональда Трампа. На пресс-конференции в Каннах Спайк Ли лично высказал свое недовольство. Он считает, что во время беспорядков в Шарлотсвилле, которые устроили ультраправые активисты, президент должен был осудить их действия. По мнению режиссера, тогда у него был шанс сказать всему миру, что «мы за любовь, а не за ненависть».
Беспорядки в Шарлотсвилле, штат Виргиния, начались 12 августа 2017 года. Тогда ультраправые активисты из разных городов вышли на акцию протеста. Участники требовали у городских властей запретить снос статуи генерала американского Юга Роберта Ли. Напомним, что в большинстве своем генералы американского Юга были рабовладельцами. Как отмечают американские СМИ, Дональд Трамп тогда не стал осуждать действия ультраправых.