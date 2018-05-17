Как Гурченко и Гундарева уродовали себя для роли

В жизни эксперименты с внешностью в буквальном смысле ее убили, но на экране они раскрыли всю глубину таланта актрисы.

4/5 В жизни эксперименты с внешностью в буквальном смысле ее убили, но на экране они раскрыли всю глубину таланта актрисы.

Все были уверены, что Гурченко маниакально боится показаться некрасивой, но она опровергла этот миф, сыграв торгующую на рынке Лизу.

3/5 Все были уверены, что Гурченко маниакально боится показаться некрасивой, но она опровергла этот миф, сыграв торгующую на рынке Лизу.

Можно часто видеть, как голливудские актрисы меняются ради ролей: худеют, толстеют и всяческими способами портят свою внешность. А вот про советское и российское кино существует миф, что у нас красавицы всегда играли красавиц. Однако это совсем не так. Даже такие примы, как Людмила Гурченко , не боялись предстать в образе дурнушек. Кто из красавиц отечественного кинематографа блистал в жизни и уродовал себя на съемках и как это делал, рассказываем прямо сейчас.

Маргарита Криницына полюбилась зрителю ролью Прони Прокоповны в фильме «За двумя зайцами». Картину расхватали на цитаты, а комичную и уродливую внешность Прони не обсудил только ленивый. Между тем в жизни Криницына считалась невероятной красавицей. Но ради роли Прони позволяла заклеивать себе зуб черной пленкой и вставлять орехи в ноздри.

К сожалению, фильм «За двумя зайцами» стал единственной видной работой Криницыной в кино. После никто уже не мог воспринимать ее иначе, как Проню Прокоповну. Ее дочь утверждала, что в те времена комедия была низким «презренным» жанром, а потому никто не торопился звать актрису в серьезное кино. Удача почти улыбнулась Маргарите на пробах в картину «Белая птица с черной отметиной», но в последний момент режиссера пленили чары Джеммы Фирсовой . Маргарите Криницыной было так плохо, что она чуть не вскрыла себе вены — дочь остановила.

В комедии «Женитьба» по одноименной пьесе Гоголя Светлана Крючкова сыграла Агафью Тихоновну Купердягину — не очень умную перезрелую купеческую дочь, которую сваха и мать усиленно пытаются выдать замуж. Агафья далека от идеала красоты, и Крючковой пришлось согласиться на то, чтоб с помощью грима ей напрочь убрали брови и ресницы.

Зато, увидев Крючкову во многих других фильмах, например, в «Старшем сыне» или в «Не может быть», сложно поверить, что это та же актриса, что сыграла Купердягину.

Людмила Гурченко

Звезда «Карнавальной ночи» и «Любви и голубей» входит в списки самых красивых актрис советского кино. Даже в зрелом возрасте Гурченко продолжала тщательно следить за собой и не появлялась на публике в неприглядном виде.

Для картины «Старые клячи» она сделала исключение, чем шокировала поклонников. К услугам Людмилы Марковны в этой картине были не только уродовавшие ее гримеры, стилист, сотворивший нечто ужасное с ее волосами, но и костюмеры, которые создали для ее героини, торгующей на рынке, максимально нелепый стиль.

Эксперименты с собственной внешностью в буквальном смысле убили актрису, но на экране она не всегда стремилась быть самой красивой, особенно если по роли от нее требовалось стать дурнушкой. Разве можно сравнить ее величественную княгиню Шадурскую из «Петербургских тайн» и «побитую жизнью» алкоголичку Жанну из «Собачьего пира»? «Сено» на голове и старящий макияж с подчеркнутыми морщинами вокруг губ сделали свое дело, изуродовав эту красивую женщину.

Сериал «Не родись красивой» в середине двухтысячных посмотрела почти вся женская аудитория. Все понимали, что рано или поздно некрасивая секретарша Катя Пушкарева снимет брекеты, заменит очки линзами, сделает нормальную прическу — и будет выглядеть, как Нелли Уварова выглядит в жизни, но все равно смотрели и ждали, когда же свершится преображение.

К слову, чтобы соответствовать роли, актриса и впрямь надела настоящие брекеты, которые изменили ее интонацию и произношение и помогли лучше вжиться в образ Пушкаревой.