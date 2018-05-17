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В кинотеатре на Маршала Рыбалко покажут турецкий и словенский фильмы
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В кинотеатре на Маршала Рыбалко покажут турецкий и словенский фильмы 

Управа района Щукино 53 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
В рамках чемпионата «Арт-футбол» в кинотеатрах «Москино» пройдут бесплатные показы. Так, в кинотеатре «Юность» района Щукино покажут турецкий и словенский фильмы.
— В воскресенье, 27 мая, в 14.45 зрители увидят фильм «Человек, возящий ангелов». Показ на турецком языке с английскими субтитрами и русским синхронным переводом. Фильм представит актер и продюсер фильма Кансель Эльсин. А 28 мая в 19.30 покажем документальную картину «Играющие мужчины» на словенском языке с английскими субтитрами и русским синхронным переводом. Фильм представит режиссер Матьяж Иванисин, — сообщили в пресс-службе «Москино».
Адрес кинотеатра: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. Вход свободный. Регистрация по ссылке: www.mos-kino.ru/event_891.html. (то)
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