Как девушка из Петербурга снялась в одной из главных ролей в новом (и лучшем!) фильме Гаспара Ноэ

На днях на Каннском фестивале показали новый фильм Гаспара Ноэ «Экстаз» — критики назвали его лучшей картиной в карьере аргентинца и чуть ли не главным событием киносмотра. Одну из главных ролей в нем исполнила 19-летняя россиянка, два года прожившая в Петербурге, а теперь обосновавшаяся в Праге. Мы поговорили с Шарлин Темпл о пути из Сибири в Канны, работе со скандально известным режиссером и актерской карьере.

Где вы родились и как связаны с Петербургом?

Я из Сибири, но там у меня не было будущего, поэтому в 15 лет я переехала в Петербург. Родителям было все равно, они сказали: «Делай что хочешь». Там я училась в гимназии, но через некоторое время у меня началась депрессия — город красивый, но очень серый, к тому же последний год я жила на Площади Мужества, это не самое веселое место. Поэтому после окончания учебы я уехала в Прагу: мечтала жить в Европе, а Чехия — самый дешевый вариант. Разве может обычный человек из России позволить себе нормальные апарты в Париже? Я собиралась учиться, но сейчас все еще на курсах, решила, что пока выбор университета — слишком тяжелый для меня.

А как вы встретились с Ноэ?

Гаспар Ноэ подошел ко мне на танцевальном ивенте — вог-балу (вог — направление танца, основанное на подиумной походке и модельных позах прим. ред.) в Париже. Представился и сказал: «I’m a movie director». Я ответила: «Здорово, вот мой e-mail, пиши».

Вы знали, кто это?

Конечно же, нет, что за вопрос. Я потом загуглила, даже не сразу, а перед самой встречей, подумала: «О, круто!». Но ни одного фильма тогда не посмотрела — только потом увидела про наркоту. Про наркоту и Токио — это очень здорово, просто разрыв башки.

Вам понравился «Вход в пустоту»?

Да, точно! У меня с названиями плохо.

Он вам сразу написал?

Да, сразу же, мне тогда как раз исполнялось 19 лет, я решила задержаться в Париже, и мы увиделись еще два раза — я вообще была первым человеком, с которым он обсуждал фильм.

Почему он тогда подошел именно к вам?

Просто я классная, как ко мне можно не подойти? К тому же я выиграла в одной из номинаций того соревнования.

Режиссер объяснил, что вас ждет?

На самом деле, до последнего, пока я не оказалась на площадке я не верила, что буду играть в кино. Потому что сначала он сказал мне: «Мы будем делать фильм, в одной из ролей — София Бутелла , но мы еще не знаем, о чем он, вот сейчас думаем. Я бы хотел снять кино про вог, но мне не нравятся вог-биты». Я ответила: «Ну, есть еще вакинг и другие стили, есть диско, это весело». И он такой: «О, вот это уже прикольно». Он меня расспрашивал про танцоров, которые тоже были на этом вог-балу. Это было смешно, потому что я ведь не живу в Париже, а ему хотелось знать все про местную сцену. И я заявила: «Окей, сейчас я тебе все расскажу».

Как проходили съемки?

Гаспар сам держал камеру, он был и режиссером, и сценаристом, и всем чем только можно. Почти все актеры были моими друзьяшками, мы знакомы по танцевальной тусовке.

Что вам говорили о сюжете?

Гаспар просто говорил, что будет туса, и мы типа под наркотиками танцуем. Но больше особо ничего не рассказывал — он писал сценарий буквально за пару часов до начала съемок.

Вам было комфортно работать в таком режиме?

Да, конечно — Гаспар вообще не давит, он всегда на твоей стороне, актеры делают то, что хотят, их никто не заставляет.

LSS🍒 E. B. O. N. Y. #e4l #houseofebony #voguing #vogueing #voguedance #voguefemme #voguefem #fabulous Публикация от Sharleen Temple (@bigsexyteeth) 19 Мар 2018 в 6:06 PDT Как вам кажется, о чем этот фильм?

О том, что не надо принимать наркотики. Это не круто.

Правда, только об этом?

Мне нужно пересмотреть его еще раз 50, потому что, если честно, я не очень хорошо это поняла, но главное, что я там есть. На пресс-показах я не была, видела картину только один раз и большую часть времени смотрела на себя. В следующем месяце поеду в Париж и пересмотрю.

Своей работой вы довольны?

Да, очень довольна.

Вы собираетесь продолжать сниматься в кино?

Да, буквально вчера мне сделали еще одно предложение в Каннах, но пока об этом нельзя рассказывать.

Планируете возвращаться в Петербург?

Нет, я вообще никуда не собираюсь возвращаться. Я планирую только двигаться дальше. Фото: @bigsexyteeth