Мотоцикл из «Терминатора-2» продадут с аукциона

Научно-фантастический боевик 1991 года «Терминатор 2: Судный день» режиссёра Джеймса Кэмерона собрал в прокате невероятные по тем временам 520 миллионов долларов и попал в список лучших фильмов всех времён и народов по версии крупнейшего сайта о кинематографе IMDb. Одним из самых знаковых предметов его реквизита был чёрный мотоцикл Harley-Davidson FLSTF Fat Boy, на котором ездил главный герой в лице Арнольда Шварценеггера

С тех пор этот знаменитый мотоцикл хранился в музее марки Harley-Davidson, но в следующем месяце он будет продан на распродаже кинореквизита Icons Legends of Hollywood аукционного дома Profiles in History. За FLSTF Fat Boy, на котором имел честь кататься Арнольд Шварценеггер, планируют выручить не менее 200-300 тысяч долларов. О техническом состоянии мотоцикла при этом нет никакой информации.