Четыре молодых режиссера представят в «архдрам» свой взгляд на русскую классику и ирландца Макдонаха 

Лаборатория молодых режиссеров «Рыбный обоз» будет работать при Архангельском театре драмы с 21 мая. Из 70 присланных заявок со всей страны для участия в ней отобрали всего четверых режиссеров. В гости в Архангельск они едут уже с подобранным материалом, сообщает пресс-служба театра.
Две недели в Архангельске будут работать Андрей Цисарук из Москвы, Павел Алексеев и Александр Николаев из Краснодара и Глеб Володин из Санкт-Петербурга. Они представят эскизы, поставленные на сцене с помощью актёров театра драмы логически завершённые отрывки по произведениям «Холстомер» Льва Толстого, «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина, «Сиротливый запад» Мартина Макдонаха и «Три сестры» А. П. Чехова. Непосредственно на сценическое воплощение материала им будет отведена неделя. Продолжительность каждого эскиза — 20–30 минут. Показ состоится 3 июня в 14 часов.
— Название к проекту «Рыбный обоз» в своё время предложил московский режиссёр Александр Горбань, трагически погибший в 2015 году, ранее подаривший Архангельскому театру драмы спектакли «За двумя зайцами», «Принцесса Турандот», «Один день огромной страны». Мы это название приняли. Это не только дань уважения дорогому для нашего театра человеку, но и символ центра притяжения, творчества и смелых сценических экспериментов, коим в конце этой весны становится Архангельск в лице нашего театра драмы, принимая молодых режиссёров. Таким «магнитом» в декабре 1730 года была для нашего земляка Михайло Ломоносова Москва, — прокомментировал новый формат работы главный режиссер театра Андрей Тимошенко.