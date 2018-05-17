Четыре молодых режиссера представят в «архдрам» свой взгляд на русскую классику и ирландца Макдонаха

Лаборатория молодых режиссеров «Рыбный обоз» будет работать при Архангельском театре драмы с 21 мая. Из 70 присланных заявок со всей страны для участия в ней отобрали всего четверых режиссеров. В гости в Архангельск они едут уже с подобранным материалом, сообщает пресс-служба театра.