Телеканал НТВ снимет ремейк культового корейского сериала «Stranger»

Телеканал НТВ приобрел права на адаптацию культового сериала «Stranger». Отечественная версия станет первым ремейком южнокорейского остросюжетного детектива.

На родине проект моментально стал хитом, завоевав репутацию одного из самых выдающихся телевизионных форматов, созданных в Корее. Оригинальная версия сериала вышла в эфир летом 2017 года. Одновременно многосерийная драма транслировалась на мультиплатформе Netflix . Сериал получил положительные отзывы зрителей и кинокритиков, и многочисленные престижные награды, в том числе на 1-й премии Сеула и 54-м конкурсе искусств Baeksang. Также проект получил грант Министерства культуры и вошел в список лучших телевизионных шоу в Нью-Йорке в 2017 году.

Сюжет истории разворачивается вокруг бесчувственного прокурора, который ведет расследование случаев коррупции в органах власти. Неутомимый искатель истины, он выкапывает различные случаи получения взяток высокопоставленными чинами. В конечном итоге он объединяет усилия с девушкой-детективом, чтобы остановить необузданную алчность преступников и раскрыть дело о серийном убийце.

Напомним, что для НТВ это не первый опыт создания ремейка зарубежного сериала. Осенью 2017 года в эфир вышла российская версия сериала «Бесстыдники», в съемках находится проект «Хорошая жена», а уже 21 мая на канале состоится премьера адаптации шведско-датского детектива «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Найти разгадку у моста