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В Лугано задержали миролюбивого «Дэдпула» с двумя пистолетами
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В Лугано задержали миролюбивого «Дэдпула» с двумя пистолетами 

Мир24 2 часа назад
Полиция швейцарского Лугано задержала «Дэдпула», вооруженного двумя пистолетами. Впрочем, оружие оказалось ненастоящим, сообщает издание 20 Minuten.
Инцидент произошел вечером во вторник, 15 мая. В правоохранительные органы поступило заявление от очевидцев, утверждавших, что по улицам ходит вооруженный мужчина.
Однако, как оказалось, тот не собирался ни на кого нападать. Мужчина нарядился в костюм киногероя, поскольку шел на предпремьерный показ картины «Дэдпул 2».
Напомним, вторая часть фильма о приключениях болтливого наемника в исполнении Райана Рейнольдса выходит в прокат 17 мая. По сюжету, главный герой Уэйд Уилсон собирает команду, чтобы сразиться с Суперсолдатом. Первый фильм «Дэдпул» собрал в прокате более 700 млн долларов.
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