«Ночи Кабирии» на театральной сцене

В Московском Художественном театре Олега Табакова премьера — «Ночи Кабирии». Режиссеры Алена Лаптева и Янина Колесниченко сделали сценический ремейк знаменитого фильма Федерико Феллини.

История о проститутке из захолустья Рима, живущей в послевоенные 1950-е годы, в свое время стала «звездным часом» для актрисы Джульетты Мазины. За главную роль в фильме своего мужа — великого Федерико Феллини — она получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Но если Мазина сыграла роль женщины-ребенка, зарабатывающей на жизнь своим телом и мечтающей о счастье, когда ей было 36 лет, то в этом спектакле Кабирии — 20 лет. Ее играет выпускница Актерского колледжа Олега Табакова Наталья Попова . А еще в этой постановке играет Евдокия Германова , которую в актерской среде называют «русской Джульеттой Мазиной». Но играет она старуху-нищенку.

Феллини говорил: «Кабирия — жертва, какой может стать каждый в тот или иной момент жизни. Однако Кабирии не повезло больше, чем многим из нас. И все же она не сдается». Спектакль передает интонацию фильма Феллини, его героев, приближает их к нам, зрителям XXI века, но многое, что было в картине, упрощает, сужает. При этом актерам удается достучаться до сердец зрителей, вызвать слезу.

А еще в спектакле много музыки, танцев, молодой энергии, которая не оставит никого равнодушным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Метаморфозы с «Му-Му» на сцене театра Наций

«Чрево» МХТ: спектакль о домашнем насилии в царской России