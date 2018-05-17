«Вечерка» рекомендует 

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Вечерняя Москва 2 часа назад
Вечером в субботу, 19 мая, (23:00) на Первом канале стоит посмотреть фильм Владимира Бортко «О любви» с Анной Чиповской в главной роли. Историю про современную Каренину разыграют яркие актеры.
смеяться всем. В пятницу для любителей экстремального юмора на «России 1» — «Петросян-шоу» в 21:00. А в субботу на Первом покажут очаровательный фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти» с Беном Стиллером. Совершенно чудесная приключенческая комедия, все просто и мило. Жаль только, показ поздний — включайте телевизор 19 мая в 00:50. Кстати, а на следующей неделе с 21 мая в 22:00 по будням на ТНТ4 стартует новая линейка популярных комедийных сериалов PopCom. Начнется все с трансляции сериала «Озабоченные». Снимал эту «хохоту» Борис Хлебников, сценарий писал Семен Слепаков, ожидания — высокие. Обещают обеспечить «идеальный баланс между лирикой и местами жестким юмором».
плакать всем. Субботний эфир НТВ как всегда расцветит «Секрет на миллион» (17:00); на этот раз откровенничать будет Алена Свиридова. Она расскажет, как пережила кризис среднего возраста, поведает о своих романах, объяснит, почему сбежала от первого мужа после пяти лет отношений, с какой проблемой столкнулась, будучи женой дипломата, и с кем ей изменял третий избранник. А в воскресенье не пропустите на Первом шоу «Ледниковый период. Дети» в 18:00. Отнесено в категорию «плакать всем», потому что это очень волнующее и трогательное зрелище!
удивляться всем. В пятницу в 20:00 РЕН ТВ в очередной раз удивит зрителей, показав захватывающий фильм «Тесла. Инженер-смерть». Новейшее оружие, основанное на новых физических принципах, на самом деле придумано больше 100 лет назад. Великий ученый Никола Тесла в начале XX века тайно разрабатывал технологии, которые сделали бы войну бессмысленной. Боевые лазеры и сверхсовременные станции слежения, а также комплексы, позволяющие уходить от наблюдения на гиперзвуковых скоростях, — все это может оказаться наследием австро-венгерского изобретателя. Но куда исчезла самая важная часть архива Теслы и что изобретатель скрывал? Об этом и пойдет речь в премьерном показе фильма-расследования.
Вечерняя Москва: последние новости
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