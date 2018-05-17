Приключения советских донжуанов 

В СССР, как известно, секса не было. Но страна знала своих героев-любовников: Ролан Быков, Михаил Козаков, Владимир Басов…
А еще, конечно, в этом списке были Максим Дунаевский и Владимир Шаинский. Все эти мужчины блистали на кино— и телеэкранах, их музыку и песни исполняли в концертных залах и детских садах, а земля полнилась слухами по поводу их романов. Их, таких разных, объединяло умение любить — талант, перед которым не устоит ни одна женщина. И женщин в их жизни было много.
Истории из жизни шестикратно женатого Козакова, откровения женатого в седьмой раз Максима Дунаевского, воспоминания о Шаинском, который сам о себе говорил: «Дюже люб до бабьего полу», и все секреты обаяния отечественных сердцеедов расскажет забавный, а в чем-то и печальный фильм на канале ТВ Центр в четверг, 24 мая, в 23:05.