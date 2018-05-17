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В «Родине» покажут фильм «История Петербурга в стихах»
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В «Родине» покажут фильм «История Петербурга в стихах» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
18 мая в киноцентре «Родина» покажут фильм «История Петербурга в стихах» — видеопроект, в котором известные артисты читают стихи великих поэтов на фоне живописных видов города.
Стихотворения для проекта «История Петербурга в стихах» читают Андрей Мерзликин, Светлана Сурганова, Екатерина Иванчикова (группа IOWA), Татьяна Буланова, Карина Разумовская, Иван Ожогин, Илья Чеерт (группа «Пилот»), Вася Васин (группа «Кирпичи»), Билли Новик и другие артисты.
Фильм состоит из 16 коротких видео, каждый фрагмент — стихотворение о разных исторических периодах города, сопровождается уникальной музыкой, написанной молодым композитором и музыкантом группы Hann with Gun Русланом Лепатовым.
Петербуржцы увидят, каким город видели писатели разных эпох от Мандельштама, Берггольц, Бродского до Шевчука, как отразились в поэзии значимые исторические события — революция, блокада, перестройка. Для каждого из роликов Все вместе ролики становятся видеосборником стихотворений разных лет, объединенных общей темой.
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