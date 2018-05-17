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Амплуа Алексея Гуськова
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Амплуа Алексея Гуськова 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Вот что-то, а фильмы об артистах у нас снимать научились. Порой они интереснее художественных! Этот фильм — как раз из этой серии.
Вы знаете Алексея Гуськова? Конечно! Это же матерый уголовник, контрабандист и убийца! Во всяком случае, таков его «имидж» в России. А в Европе за ним закрепилась слава героя войны, дирижера ГАБТа и Папы Римского. Алексей Гуськов нарасхват как дома, так и за рубежом, и 60-летие встречает на пике карьеры.
Звездой телеэкрана он стал довольно поздно: ему было уже за сорок, когда он сыграл Никиту Голощекина в сериале «Граница. Таежный роман». Но именно тогда был дан старт его киноуспеху.
В кино он часто брутальный, порочный, хитрый и властный, а в реальной жизни Гуськов — обаятельный и веселый человек. Его интервью к юбилею поразит вас откровенностью.
Смотрите фильм «Алексей Гуськов. Таежный и другие романы» 20 мая в 10:15 на Первом канале.
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