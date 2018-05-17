Фильм «Календарь» российского режиссера удостоен приза Каннского фестиваля

КАНН /Франция/, 17 мая. / ТАСС /. Короткометражная картина российского режиссера Игоря Поплаухина «Календарь» удостоена одной из наград конкурса студенческих фильмов «Синефондасьон» на Каннском фестивале. Такое решение огласили в четверг члены жюри конкурса во главе с французским режиссером Бертраном Бонелло

Лента Поплаухина заняла в конкурсе «Синефондасьон» второе место. Награда присуждена за «сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу картины».

Вторую строчку Поплаухин разделил с китаянкой Шень Ди, получившей награду за получасовой фильм «Зверская жестокость» (Dong wu xiong meng).

Третье место досталось итальянке Лучии Булгерони за 8-минутный анимационный фильм «Неживая» (Inanimate). Победителем же конкурса стал чилийский режиссер Диего Сеспедес. Жюри отметило его картину «Лето электрического льва» (El verano del leon electrico).

В программе «Синефондасьон» Каннского фестиваля участвуют короткометражные ленты молодых режиссеров из разных стран, для которых участие в этом конкурсе нередко становится путевкой в мир большого кино. Активное участие в нем регулярно принимают и представители российской киношколы.