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Фильм «Календарь» российского режиссера удостоен приза Каннского фестиваля
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Фильм «Календарь» российского режиссера удостоен приза Каннского фестиваля 

ТАСС 1 час назад
КАНН /Франция/, 17 мая. /ТАСС/. Короткометражная картина российского режиссера Игоря Поплаухина «Календарь» удостоена одной из наград конкурса студенческих фильмов «Синефондасьон» на Каннском фестивале. Такое решение огласили в четверг члены жюри конкурса во главе с французским режиссером Бертраном Бонелло.
Лента Поплаухина заняла в конкурсе «Синефондасьон» второе место. Награда присуждена за «сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу картины».
Вторую строчку Поплаухин разделил с китаянкой Шень Ди, получившей награду за получасовой фильм «Зверская жестокость» (Dong wu xiong meng).
Третье место досталось итальянке Лучии Булгерони за 8-минутный анимационный фильм «Неживая» (Inanimate). Победителем же конкурса стал чилийский режиссер Диего Сеспедес. Жюри отметило его картину «Лето электрического льва» (El verano del leon electrico).
В программе «Синефондасьон» Каннского фестиваля участвуют короткометражные ленты молодых режиссеров из разных стран, для которых участие в этом конкурсе нередко становится путевкой в мир большого кино. Активное участие в нем регулярно принимают и представители российской киношколы.
В 2012 году один из призов «Синефондасьон» на 65-м Каннском кинофестивале завоевала режиссер Таисия Игуменцева за короткометражную картину «Дорога на…», а в 2015 году одной из наград конкурса была удостоена Мария Гуськова с фильмом «Возвращение Эркина».
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