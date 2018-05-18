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Жизнь и смерть мальчика с сачком
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Что стало с мальчиком с сачком из фильма Элема Климова 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"
Актерская удача — лотерея. Удивительно, но некоторым хватает эпизодической роли и всего одной фразы, чтобы проснуться знаменитым. Так произошло с Вячеславом Царевым, который гораздо больше известен как мальчик с сачком из комедии "Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен" Элема Климова.
Вячеслав родился в 1951 году в Москве и жил с родителями в деревне Троице-Голенищево, рядом с Мосфильмом. В 1960 году деревня вошла в состав Москвы. Отец был шофером, мать — вахтером на ТЭЦ.
На съемки 13-летний Царев попал случайно, попавшись на глаза самому режиссеру в тролейбусе, который задал стандартный вопрос "Хочешь в кино сниматься"?.
На самом деле, в его активе уже был эпизод в юмористическом альманахе "Короткие истории".
Вячеслав вместе с мамой приехал на студию, где уже было 300 детей. Однако легко прошел пробы и уехал со съемочной группой сначала в Тульскую область, потом в Туапсе, в детский лагерь "Орленок". После выхода картины Царева узнала вся страна.
Через два года Тарковский пригласит его в свой фильм "Андрей Рублев", где он сыграет Андрейку, помощника литейщиков.
Потом будет картина "Ташкент — город хлебный", где он сыграет жулика вместе с партнером по фильму Климова Виктором Косых.
И наконец он сыграет Анчутку в новогоднем ревю "В тринадцатом часу ночи" вместе со звездами первой величины — Вициным, Папановым, Мишулиным, Гердтом.
Евстигнеев называл Царева "вторым Крамаровым", а режиссеры всерьез считали его будущим королем эпизода. Его ждали во ВГИКе, но Вячеслав внезапно сделал другой выбор и ушел во флот. Рассказывал потом, что не захотел учиться еще 6 лет.
Так или иначе, с кинематографом было покончено. Вячеслав женился, в браке родился сын, но через пять лет супруги разошлись. Больше с сыном он не виделся.
Царев работал грузчиком в винном магазине, уборщиком в подмосковной психиатрической клинике, продавцом мороженого, дворником, охранником в интернате, где встретил свою вторую жену. Она перевезла его к себе в Южное Бутово. Детей в этом браке не было. Свою квартиру, по некоторым данным, переписал на мошенника-собутыльника.
В последние годы супруги сильно злоупотребляли алкоголем, несмотря на то, что в начале нулевых журналисты вспомнили о "мальчике с сачком". Царев дал несколько интервью, но второго шанса судьба не дала.
Вячеслав Царев умер 28 июня 2006 в больнице, куда попал со вторым инсультом. Актер похоронен на Перепечинском кладбище.
На его могиле в 2012 году появилась черная стела с фотографией его героя из "Посторонним вход воспрещен" и знаменитой фразой "А чего-то вы тут делаете, а?". Памятник был установлен на средства Общества некрополистов.
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