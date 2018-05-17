Киностудия на Академика Королева присоединится к «Ночи музеев»

Киностудия «Союзмультфильма», расположенная на границе Останкина и Марфина присоединится к акции «Ночь музеев». В ближайшую субботу, 19 мая, каждый желающий сможет побывать в закулисье киностудии, увидеть декорации к картинам и кукол — героев легендарных мультфильмов.

— Золотая коллекция «Союзмультфильма»: оригинальные декорации, куклы Чебурашки, крокодила Гены, старухи Шапокляк, Мартышки и Удава из мультфильма «З8 попугаев» и других представлена в одном из залов и будут доступны к осмотру для посетителей, — сообщил представитель киностудии.

Также гости увидят персонажей фильма «Гофманиада», который выйдет в прокат в этом году и новейшие анимационные проекты киностудии. Экскурсии продлятся с 20.00 до 3.00. Напомним, киностудия находится по адресу ул. Академика Королева, 21, стр. 1. Вход свободный при условии регистрации по телефону 8 (495) 308-00-30. (иб)