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Киностудия на Академика Королева присоединится к «Ночи музеев»
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Киностудия на Академика Королева присоединится к «Ночи музеев» 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Киностудия «Союзмультфильма», расположенная на границе Останкина и Марфина присоединится к акции «Ночь музеев». В ближайшую субботу, 19 мая, каждый желающий сможет побывать в закулисье киностудии, увидеть декорации к картинам и кукол — героев легендарных мультфильмов.
— Золотая коллекция «Союзмультфильма»: оригинальные декорации, куклы Чебурашки, крокодила Гены, старухи Шапокляк, Мартышки и Удава из мультфильма «З8 попугаев» и других представлена в одном из залов и будут доступны к осмотру для посетителей, — сообщил представитель киностудии.
Также гости увидят персонажей фильма «Гофманиада», который выйдет в прокат в этом году и новейшие анимационные проекты киностудии. Экскурсии продлятся с 20.00 до 3.00. Напомним, киностудия находится по адресу ул. Академика Королева, 21, стр. 1. Вход свободный при условии регистрации по телефону 8 (495) 308-00-30. (иб)
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