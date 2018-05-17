Приквел ради приквела: обзор фильма о молодом Хане Соло

24 мая в прокат РФ выходит блокбастер «Хан Соло: Звездные войны. Истории» — фильм, чьё производство было настолько проблемным, что пересъёмка третьего акта «Изгоя-один» на его фоне кажется мелочью. Режиссёру Рону Ховарду всё же удалось спасти картину от полного провала, но вот уберечь зрителей от скуки и показать интересное становление персонажа он всё-таки не смог.

Я знаю, вы можете придумать тысячи претензий к «Последним джедаям», но в одном фильм Райана Джонсона обвинить нельзя — он не был унылым. Даже ненавидеть его было интересно. Он честно заслужил свой месяц споров в интернете — настолько в нём смачно трещали каноны.

С «Ханом Соло» другая история. Фильм такой проходной и необязательный, что он не тянет даже на полноценную ненависть. Это картина из тех, о которых вы через пару лет вспоминаете только по своим «6 из 10» на «КиноПоиске».

И всё это было бы не так страшно, если бы речь не шла об истории становления одного из самых ярких персонажей «Звёздных войн».

Начинается «Соло» интригующе. Молодой Хан вместе со своей возлюбленной Ки'Рой ( Эмилия Кларк ) крадёт капсулу с драгоценным топливом и пытается сбежать с планеты Кореллии, где гигантский алчный червь по имени Мадам Проксима заставляет детей и подростков воровать.

Само собой, всё идёт не по плану, и герои теряют друг друга на пограничном контроле. Ки'Ра остаётся на Кореллии, во власти Проксимы, а Хан обзаводится фамилией «Соло» (потому что теперь один, поняли, да?) и записывается на службу к Империи, чтобы стать лучшим пилотом в галактике, заработать денег и вернуться за своей возлюбленной.

Это очень красивая завязка. Жаль, что она не имеет никакого отношения к остальному фильму. Три года Хана в Империи никак не скажутся на нём, Кореллию и Мадам Проксиму вы больше не увидите, а Ки'Ра вернётся в сюжет таким образом, что станет больше похожей на какого-то другого персонажа. И это по сути и есть другой персонаж — её метаморфозы останутся за кадром.

В этом одна из самых главных проблем «Соло»: слишком много в фильме одноразового — сюжетные арки, монстры, герои. Только начнёшь привыкать к какому-то второстепенному персонажу, как сценарий убирает его с экрана навсегда. Порой доходит до абсурда: две ключевые экшен-сцены фильма можно из него вырезать, почти никак не повредив сюжету.

Можно даже сказать, что «Соло» — это не столько фильм, сколько три первых эпизода несуществующего сериала «Молодой Хан Соло». Его можно поделить на несколько самостоятельных частей, в каждой из которых будут свои второстепенные персонажи.

Помимо Ки'Ры, Чуи и Соло в фильме есть ещё один сквозной герой — контрабандист Беккет в исполнении Вуди Харрельсона . Поначалу может показаться, что он станет для Хана ролевой моделью и научит метко стрелять, но единственный урок, который Беккет оставляет после себя — заезженное «никому не доверяй». И у этого героя, как и у Ки'Ры, тоже есть серьёзные проблемы с целостностью: во второй половине фильма он напрочь забывает о том, что с ним случилось в первой.

Не помогают Ки'Ре и Беккету и актёры. Вуди Харрельсон и Эмилия Кларк настолько лениво отыгрывают самих себя, что даже не воспринимаются как персонажи «Звёздных войн». Героев за ними не видно, и от этого драматичные финальные сцены с их участием не работают так, как должны были.

С самим Соло всё тоже без восторгов, но проблема не в Эренрайке — он справляется. Хан страдает от главной болезни большинства приквелов — культового персонажа показывают не в развитии, а как версию самого себя «на минималках». Хан Соло тут немножко летает, немножко помогает сопротивлению, немножко дружит с Чуи и Лэндо. Поэтому, когда Чуи и Соло в финале неизбежно «уходят в закат», у зрителя нет ощущения, что завершилось какое-то становление — его вообще не было.

И пока персонажи топчутся на месте, сценаристы слишком увлечены объяснением вещей, которые их никто не просил объяснять.

Например, нам совсем не обязательно знать, что фамилия «Соло» — это всего лишь шутка пограничника, а знаменитый бластер Хану просто выдали перед выходом на ограбление. И уж точно не стоило показывать, что Хан впервые нашёл общий язык с Чуи только потому что буквально знал язык Вуки. Такие вот лишённые изобретательности сюжетные заглушки убивают магию персонажа, а не создают её. Из-за них фильм похож на фанфик.

На качестве подачи материала сказалась и смена режиссёра. От ощущения, что картину склеили из двух разных фильмов, избавиться трудно. Из-за этого у «Соло» серьёзные проблемы с ритмом.

Фильм при этом зрелищный, но здесь тоже есть свои «но». Например, начальная экшен-сцена с ограблением поезда оказывается лучшим, что есть в «Соло», и поэтому в финальной трети никакого катарсиса не возникает. Наоборот, в концовке сценаристы снижают ставки, заставив героев сражаться со временем и гигантским спецэффектом, взявшимся из ниоткуда и пропавшим в никуда.

Скуку добавляет даже сама цветовая палитра. Очевидно, что Рон Ховард хотел превратить картину в этакий космический вестерн, но перестарался с цветофильтрами. Два часа смотреть на различные смеси серого, коричневого и приглушённого синего совсем не весело.

Когда выходишь из зала после «Соло», трудно отделаться от ощущения, что это был приквел ради приквела. Его сняли не ради интересной идеи, а потому что так надо. Даже «мрачный подпольный мир», который Disney сочно описывала в пресс-релизах, в итоге свёлся к паре комнат для игры в карты и яхте псевдо-злодея.

Помимо комичных перепалок между Соло и Чуи фильм вытаскивают из забвения только два персонажа — дроид L3 в исполнении актрисы Фиби Уоллер-Бридж и Лэндо Дональда Головера. Первая играет роботизированную «радикальную феминистку», которая при любой возможности сражается за права машин — все её шутки работают безупречно. А второй просто идеально вписывается в образ уверенного в себе пройдохи.

За два с лишним часа «Соло» у фанатов «Звёздных войн» есть только один повод для удивления. Он появляется под самый занавес и частично объясняет, почему многие сюжетные линии в фильме так и остаются незавершёнными. Похоже, Disney всё-таки всерьёз задумала снять про Хана целую трилогию. Только вот начинать стоило пободрее.

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