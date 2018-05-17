Ещё
Объявлена первая победа российского кино в Каннах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Объявлена первая победа российского кино в Каннах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Третьей премии удостоен студент кинофакультета Чилийского университета Диего Чеспедес, представивший фильм «Лето Электрического Льва». А главной победительницей этого конкурса стала студентка Национальной школы кино и телевидения Ирландии, итальянка по происхождению, Лючия Булгерони, автор анимационного фильма «Неодушевленная».
Представитель России в конкурсе Игорь Поплаухин окончил факультет журналистики МГУ, Московскую школу нового кино (мастерская Дмитрия Мамулии), работал на радио, в сфере рекламы, в информационных агентствах, сейчас преподает в Школе нового кино. На фестивальной арене он не новичок: так, ранее Поплаухин участвовал в конкурсах Монреаля, Ханты-Мансийска, фестивалях «Сталкер» и «Святая Анна».
"Календарь" рассказывает историю заурядной, кажется, женщины, которая время от времени ведет себя таинственно: надолго уезжает в неизвестном направлении, заметая следы и стараясь не отвечать на расспросы друзей и близких. Жюри конкурса Cinefondation возглавлял французский режиссер, сценарист и продюсер Бертран Бонелло. В конкурсе было показано 17 короткометражных картин из Австралии, Мексики, Румынии, Израиля, Аргентины, Ирана, Италии, Великобритании, США, Франции и других стран мира.
Российская Газета: последние новости
Первый в Белоруссии фестиваль "Клоун-шоу-2018" пройдет в Бобруйске Во Франции в День взятия Бастилии сожгли почти 900 машин НТВ запустит шоу об одном дне из приватной жизни звезд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире1
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу8
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»7
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение