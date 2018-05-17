Объявлена первая победа российского кино в Каннах 

Третьей премии удостоен студент кинофакультета Чилийского университета Диего Чеспедес, представивший фильм «Лето Электрического Льва». А главной победительницей этого конкурса стала студентка Национальной школы кино и телевидения Ирландии, итальянка по происхождению, Лючия Булгерони, автор анимационного фильма «Неодушевленная».
Представитель России в конкурсе Игорь Поплаухин окончил факультет журналистики МГУ, Московскую школу нового кино (мастерская Дмитрия Мамулии), работал на радио, в сфере рекламы, в информационных агентствах, сейчас преподает в Школе нового кино. На фестивальной арене он не новичок: так, ранее Поплаухин участвовал в конкурсах Монреаля, Ханты-Мансийска, фестивалях «Сталкер» и «Святая Анна».
"Календарь" рассказывает историю заурядной, кажется, женщины, которая время от времени ведет себя таинственно: надолго уезжает в неизвестном направлении, заметая следы и стараясь не отвечать на расспросы друзей и близких. Жюри конкурса Cinefondation возглавлял французский режиссер, сценарист и продюсер Бертран Бонелло. В конкурсе было показано 17 короткометражных картин из Австралии, Мексики, Румынии, Израиля, Аргентины, Ирана, Италии, Великобритании, США, Франции и других стран мира.