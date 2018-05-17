Ещё
Детский фильм «Моя ужасная няня» бесплатно покажут в ДК Подольска 28 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Детский фильм «Моя ужасная няня» бесплатно покажут в ДК Подольска 28 мая 

РИАМО 59 минут назад
Жители Подольска смогут бесплатно посмотреть детский фильм «Моя ужасная няня» в доме культуры имени Карла Маркса 28 мая, сообщается на сайте учреждения.
«В ДК имени Карла Маркса в Подольске 28 мая состоится показ детского фильма «Моя ужасная няня», вышедшего в прокат в 2005 году. В кинокартине владелец похоронного бюро — вдовец, который вечно поддается ностальгии. Он любит своих детей, но совершенно не понимает, как их можно контролировать. Каждая из кандидаток на роль няни сбежала из дома. Все меняется, когда на пороге их дома появляется няня Макфи — волшебница», — говорится в сообщении.
Показ фильма начнется в 18:00 и будет проходить по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50. Вход свободный.
РИАМО: последние новости
Кинотеатр «Факел» откроется после ремонта в Москве 19 мая Открытие фестиваля «Мелиховская весна» и «Ночь музеев» пройдут 19 мая в Мелихове Премьера снимавшегося в Ступине фильма «Моя жизнь» состоится 24 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире1
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу8
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»7
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение