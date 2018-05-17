Детский фильм «Моя ужасная няня» бесплатно покажут в ДК Подольска 28 мая

Жители Подольска смогут бесплатно посмотреть детский фильм «Моя ужасная няня» в доме культуры имени Карла Маркса 28 мая, сообщается на сайте учреждения.

«В ДК имени Карла Маркса в Подольске 28 мая состоится показ детского фильма «Моя ужасная няня», вышедшего в прокат в 2005 году. В кинокартине владелец похоронного бюро — вдовец, который вечно поддается ностальгии. Он любит своих детей, но совершенно не понимает, как их можно контролировать. Каждая из кандидаток на роль няни сбежала из дома. Все меняется, когда на пороге их дома появляется няня Макфи — волшебница», — говорится в сообщении.

Показ фильма начнется в 18:00 и будет проходить по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50. Вход свободный.