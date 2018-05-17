Дэдпул высмеял киновселенную Marvel в видео о «первых 10 годах» своей франшизы

«Если бы мне сказали, что один фильм даст начало огромной вселенной из целых двух — я бы не поверил».

В рекламном ролике «Дэдпула 2» главный герой издевается над картинами Marvel, пародируя то, как компания праздновала десятилетие своей киновселенной.

«Болтливый наёмник» рассказал, как идея о его сольном фильме родилась в 2008-м. Упомянул он в том числе и неудачи — появление в «Росомахе» и «Зелёного фонаря», который «совершенно не помог» карьере Райана Рейнольдса

Он также заявляет, что не в курсе, как в 2015 году в сеть попал тестовый ролик «Дэдпула», и признаётся, как отмечал запуск картины в производство.

Как только фильму дали «зелёный свет», я ушёл в такой мощный кокаиновый загул, что 2016-й до сих пор помню плохо.

Хотя мне говорили, что прокат прошёл очень успешно!

Герой издевательски называет два фильма о себе «первой фазой» киновселенной, и говорит, что всех хороших Людей Икс оставили на продолжение — «вторую фазу».

«Дэдпул 2» вышел в российский прокат 17 мая.

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