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Дэдпул высмеял киновселенную Marvel в видео о «первых 10 годах» своей франшизы
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Дэдпул высмеял киновселенную Marvel в видео о «первых 10 годах» своей франшизы 

DTF.RU 48 минут назад
«Если бы мне сказали, что один фильм даст начало огромной вселенной из целых двух — я бы не поверил».
В рекламном ролике «Дэдпула 2» главный герой издевается над картинами Marvel, пародируя то, как компания праздновала десятилетие своей киновселенной.
«Болтливый наёмник» рассказал, как идея о его сольном фильме родилась в 2008-м. Упомянул он в том числе и неудачи — появление в «Росомахе» и «Зелёного фонаря», который «совершенно не помог» карьере Райана Рейнольдса.
Он также заявляет, что не в курсе, как в 2015 году в сеть попал тестовый ролик «Дэдпула», и признаётся, как отмечал запуск картины в производство.
Как только фильму дали «зелёный свет», я ушёл в такой мощный кокаиновый загул, что 2016-й до сих пор помню плохо.
Хотя мне говорили, что прокат прошёл очень успешно!
Герой издевательски называет два фильма о себе «первой фазой» киновселенной, и говорит, что всех хороших Людей Икс оставили на продолжение — «вторую фазу».
«Дэдпул 2» вышел в российский прокат 17 мая.
#дэдпул #видео #фан #кино
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