Ещё
«Ночные волки» показали «Русский реактор» в Керчи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

«Ночные волки» показали «Русский реактор» в Керчи 

Национальная Служба Новостей 43 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи после торжественного открытия Крымского моста прошла презентация фильма «Русский реактор», режиссёром которого выступил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов. Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Презентация стала сюрпризом для горожан, отмечается, что сеансы показа картины были бесплатными. Фильм посвящён истории России от Октябрьской революции и до наших времен. По словам Бороздина, это была дебютная кинолента «Хирурга», и она имела у публики успех.
Напомним, что 16 мая в Керчи состоялся мотопробег по открытому Крымскому мосту при участии мотоклуба «Ночные волки», возглавлял колонну Александр «Хирург» Залдостанов.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Траволта станцевал на премьере фильма в Канне В сети выложен трейлер нового фильма Триера о серийном убийце Джеке «Черный клановец» в Каннах против Дональда Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире1
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу8
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»7
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение