«Ночные волки» показали «Русский реактор» в Керчи

В Керчи после торжественного открытия Крымского моста прошла презентация фильма «Русский реактор», режиссёром которого выступил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов. Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин

Презентация стала сюрпризом для горожан, отмечается, что сеансы показа картины были бесплатными. Фильм посвящён истории России от Октябрьской революции и до наших времен. По словам Бороздина, это была дебютная кинолента «Хирурга», и она имела у публики успех.

Напомним, что 16 мая в Керчи состоялся мотопробег по открытому Крымскому мосту при участии мотоклуба «Ночные волки», возглавлял колонну Александр «Хирург» Залдостанов.