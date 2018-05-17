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Тизер фильма «Союз спасения» стартует в кинотеатрах
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Тизер фильма «Союз спасения» стартует в кинотеатрах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Тизер исторического фильма о восстании декабристов режиссера Андрея Кравчука «Союз спасения» стартует в кинотеатрах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Сегодня в кинотеатрах стартует тизер «Союза спасения», — отметил собеседник агентства.
Продюсер ленты, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил, что современники очень мало знают об этом важном событии в истории страны. По его словам, зачастую, говоря о восстании, многие россияне приводят мешанину разнообразных слов и фраз — «Сенатская площадь», «да здравствует конституция», «Пестель», «Во глубине сибирских руд».
"Если вы не закончили истфак, этот винегрет навсегда остался у вас в голове. В какой-то момент стало даже обидно
Это одно из ключевых событий в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников просто ничего не знает", — привели в пресс-службе Первого канала слова Эрнста.
Со своей стороны, продюсер фильма Анатолий Максимов рассказал, что в основе сюжета — история военного заговора. «Молодое поколение, не знающее страха, задумало преодолеть исторический разрыв величиной в пропасть одним прыжком. Абсолютный драйв этой незасчитанной попытки установил идеальную ролевую модель вплоть до наших дней», — заметил он.
О картине
Время действия ленты приходится на 1825 год: по сценарию, русские войска заняли Париж, и Россия стала первой в мире державой мира, теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас и ради этого готовы принести в жертву абсолютно все.
В фильме снялись Максим Матвеев, Иван Колесников, Антон Шагин, Иван Янковский и другие. Премьера запланирована на 26 декабря 2018 года.
Создатели «Союза спасения» — Дирекция Кино, Первый канал и Двадцатый Век Фокс СНГ. Фильм будет представлен в форматах 2D и Atmos.
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