Смотр социального кино «Благотворительность в объективе» открылся во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 17 мая. / ТАСС /. Открытый кинофорум «Благотворительность в объективе» в третий раз открылся во Владимирской области на площадке центра «Шередарь» для детей, перенесших онкологические заболевания. В течение трех дней участники кинофорума обсудят с известными режиссерами перспективы съемок фильмов на социально значимые темы, сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете фестиваля.

"Ваш смотр — это замечательная площадка, объединяющая деятелей кино и телевидения, волонтеров и представителей благотворительных организаций. Он позволяет лучше понять реальные потребности и проблемы людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, привлечь к ним широкое внимание общественности, помочь найти наиболее оптимальные пути их преодоления", — говорится в приветствии и. о. министра культуры РФ Владимира Мединского

Участниками кинофорума, который продлится до 20 мая, станут режиссеры из 33 регионов страны, Белоруссии, Таджикистана и Казахстана. В этом году на конкурс представлено 173 работы, 44 из них прошли в финал. Среди участников — студенты, волонтеры а также люди с ограниченными возможностями. Их фильмы посвящены историям добровольцев, жизни инвалидов, проблемах подростков и приемных семей.

Организатором кинофорума выступил благотворительный фонд «Шередарь», который с 2012 года проводит программы реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания.