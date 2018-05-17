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Смотр социального кино «Благотворительность в объективе» открылся во Владимирской области
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Смотр социального кино «Благотворительность в объективе» открылся во Владимирской области 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИМИР, 17 мая. /ТАСС/. Открытый кинофорум «Благотворительность в объективе» в третий раз открылся во Владимирской области на площадке центра «Шередарь» для детей, перенесших онкологические заболевания. В течение трех дней участники кинофорума обсудят с известными режиссерами перспективы съемок фильмов на социально значимые темы, сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете фестиваля.
"Ваш смотр — это замечательная площадка, объединяющая деятелей кино и телевидения, волонтеров и представителей благотворительных организаций. Он позволяет лучше понять реальные потребности и проблемы людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, привлечь к ним широкое внимание общественности, помочь найти наиболее оптимальные пути их преодоления", — говорится в приветствии и. о. министра культуры РФ Владимира Мединского.
Участниками кинофорума, который продлится до 20 мая, станут режиссеры из 33 регионов страны, Белоруссии, Таджикистана и Казахстана. В этом году на конкурс представлено 173 работы, 44 из них прошли в финал. Среди участников — студенты, волонтеры а также люди с ограниченными возможностями. Их фильмы посвящены историям добровольцев, жизни инвалидов, проблемах подростков и приемных семей.
Важной составляющей программы кинофорума станут мастер-классы актеров и режиссеров Сергея Пускепалиса и Александра Жигалкина, документалиста Виталия Калинина, оператора Олега Кочубея, тележурналиста Ильи Тарасова, продюсера Анны Коряковцевой и других известных специалистов кино и телевидения. Кроме того, участники форума обменяются идеями будущих фильмов, посвященных социальной благотворительности.
Организатором кинофорума выступил благотворительный фонд «Шередарь», который с 2012 года проводит программы реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания.
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