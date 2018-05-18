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Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство
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Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Людмила Шляхтур, по третьему мужу — Давыдова, даже в зрелом возрасте отличалась от других актрис какой-то особенной красотой. Именно поэтому недостатка в мужчинах Шляхтур никогда не испытывала. Однако ни успешная карьера, ни множество браков не сделали ее счастливой. В возрасте 57-ми лет она покончила с собой.

Актерский талант

Людмила Шляхтур появилась на свет в 1939 году в Туле. После победы семья перебралась в столицу. С детства Люда была очень артистичной и любила выступать перед публикой, поэтому никто не удивился, когда после школьного выпускного она поступила во Всесоюзный (с 1992 года — Всероссийский) государственный институт кинематографии.
Сразу после окончания вуза Шляхтур устроилась на работу в экспериментальный театр пантомимы «Эктемим», а после — в театр киноактера.

Неудачная личная жизнь

Яркую молодую актрису быстро заметили. Кстати, еще будучи студенткой, Людмила снялась в своем первом фильме «Первое свидание». Именно во время работы над этой картиной Шляхтур повстречала своего будущего мужа — тоже актера Андрея Ладынина. За спиной новоиспеченной супруги перешептывались, мол, вышла замуж по расчету. Ладынин-то — сын самого Пырьева. Неизвестно, в самом ли деле у актрисы имелись корыстные цели или нет, но этот брак просуществовал недолго.
Привлекательная Шляхтур одна, конечно, не осталась. Вскоре она зарегистрировала свои отношения с режиссером Валерием Усковым. Во многом благодаря ему актриса попала в один из самых успешных советских сериалов «Тени исчезают в полдень». Во втором браке Людмила уж точно не полагалась на расчет. Потому что, несмотря на успех и определенную протекцию Валерия, супруги все же развелись.

Суицид

Видимо, потерпев неудачи в актерской среде, Шляхтур решила выбрать мужа из другого круга. А, может, просто так сложились звезды. Третьим супругом актрисы стал декан одного из ведущих вузов Москвы Георгий Давыдов. Тогда-то Людмила и сменила фамилию. Но это брак не укрепило, и семья вновь распалась.
Тем не менее стареющая актриса все-таки надеялась на счастье и вышла замуж еще раз. Теперь ее избранником стал преподаватель иностранных языков Владимир Котелкин. Однако Шляхтур-Давыдову будто преследовал злой рок. Жизнь с Котелкиным у нее тоже не сложилась.
Кроме того после знаменитой роли Веры-модистки в фильме «Место встречи изменить нельзя» начал затухать ее успех и на профессиональном поприще. Детей, о которых Людмила мечтала всю жизнь, она так и не родила.
В последние годы актриса чувствовала себя потерянной. Она страдала от нестерпимых головных болей, депрессии и психического расстройства. Она даже какое-то время лежала в клинике для душевнобольных. Но лечение, видимо, ей не помогло. За несколько дней до нового 1997 года Людмила Шляхтур покончила с собой.
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