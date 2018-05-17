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Лучше психиатра: неожиданная польза фильмов ужасов
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Лучше психиатра: неожиданная польза фильмов ужасов 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Считается, что фильмы ужасов могут повлиять на психику человека, однако никто не задумывается о том, что это влияние может быть положительным. Ученые доказали, что взрослые люди без каких-либо психических отклонений могут улучшить свое здоровье благодаря таким фильмам.
Анализ
Во время просмотра хорроров человек ощущает не только страх, но и в некоторых случаях удовлетворение, когда демонстрируются акты насилия. Психологи считают, что это чувство сохранилось от первобытных времен, который предпочитал убивать ради удовлетворения голода и насиловать из-за физиологических желаний. Фильмы ужасов помогают проанализировать собственные проблемы контроля эмоций и предотвращают возникновения проблем такого рода. Фобии
Ученые из Университета Техаса провели исследование, направленное на изучение воздействия хорроров непосредственно на психику человека, и в результате удалось установить, что качественный фильм ужасов выступает хорошим тренингом для нервов. Зритель может переживать эмоции персонажей вместе с ними, но в то же время осознавать, что сам пребывает в безопасности. Это несколько походит на метод экспозиции, посредством чего психологи борются с фобиями своих пациентов. Стресс
Хорроры способны помочь справиться со стрессом и расслабиться, например, когда человек переживает конфликт с окружающими или чувствует постоянную тревогу. В моменты затяжной депрессии ужастик поможет несколько встряхнуть нервную систему и ощутить полноту жизни. Адреналин
В последние годы жанр ужасов в кинематографе является одним из наиболее популярных, поскольку толерантным и культурным гражданам не достает адреналина. Общество стало более гуманным, поэтому в поисках острых ощущений человек приходит в кинотеатр, где компенсируют недостаток нервного возбуждения, что является намного безопаснее экстремальных видов спорта или азартных игр.]]>
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