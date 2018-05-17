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«Увидимся через год» авторы «Джона Уика» напомнили о выходе третьей части
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«Увидимся через год» авторы «Джона Уика» напомнили о выходе третьей части 

DTF.RU 1 час назад
Официальный аккаунт франшизы «Джон Уик» опубликовал напоминание о том, что премьера третьей части состоится ровно через год, 17 мая.
Съёмки картины начались в начале мая в Нью-Йорке. Режиссёром третьей части стал Дан Лаустсен, ответственный за прошлый фильм. Ранее также стало известно, что снимать фильм, возможно, будут и в России, а действие продолжения, скорее всего, начнётся сразу после финала второй части.
Главного злодея грядущего фильма сыграет Хироюки Санада, известный по фильмам «Последний самурай», «Живое», а также будущим «Мстителям 4». Он исполнит роль японского мафиози, у которого остались с главным героем нерешённые вопросы.
В январе также появилась информация, что одну из ролей может сыграть актриса Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж», «Окча», однако с тех пор никаких подтверждений этому не было. В роли Джона Уика вернётся Киану Ривз.
#джонуик #кино
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