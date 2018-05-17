Отец «Тора» поразил своим атлетическим торсом

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Если кто-то сомневался, в кого пошел актер Крис Хемсворт , известный своей ролью великого и могучего Тора, то вот вам доказательство. У Криса нереально крутой отец. Брат Криса Лиам выложил в своем Instagram фото, под которым написал: «Забрались сегодня с предками на гору, а там гремучая змея! И это после того как я убеждал брата, что в этих местах змеи не водятся!»

Но кому какое дело до змей, когда на фотографии не просто родственники актера, а настоящие атлеты. Поклонники Лиама в один голос заговорили о «нереальной генетике»: «Отец — нереально крут, а мать — потрясающая. Это многое объясняет». Кстати, 28-летний Лиам тоже актер (мы видели его в «Голодных играх»).

Гены генами, а без походов в тренажерный зал не обойтись. Подтверждение тому недавнее видео в Instagram Криса, на котором он, размахивая гантелей, благодарит поклонников за то, что «Мстители: Война бесконечности» стал самым кассовым супергеройским фильмом.

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