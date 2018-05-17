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Кристен Стюарт выступит в качестве режиссера нового фильма
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Кристен Стюарт выступит в качестве режиссера нового фильма 

Журнал ОК! 1 час назад
Актриса Кристен Стюарт посетила благотворительный ужин в Каннах и рассказала о предстоящем проекте, где она выступит режиссером и сценаристом. Это будет экранизация мемуаров Лидии Юкнавич The Chronology of Water («Хронология воды»).
Она рассказала, что любит все произведения этого автора, в том числе и романы, но мемуары кажутся чем-то более личным, так как в них она описывает свои воспоминания. Кристен добавила, что съемки стартуют уже этим летом, так как сценарий к экранизации почти написан. Кто будет играть главную роль — пока неизвестно.
Съемки фильма начнуться этим летом, но пока что я пытаюсь дописать сценарий. Я хочу взять эффектного актера, так как я собираюсь создать лучший женский образ за все время кинематографии. Я бы очень хотела сыграть главную роль, но я не буду этого делать
Мемуары Лидии Юкнавич рассказывает о художнице и поднимает такие глубокие темы, как определение своей сексуальной ориентации, преодоление глубокого горя и отказ от зависимостей.
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