Кристен Стюарт выступит в качестве режиссера нового фильма

Актриса Кристен Стюарт посетила благотворительный ужин в Каннах и рассказала о предстоящем проекте, где она выступит режиссером и сценаристом. Это будет экранизация мемуаров Лидии Юкнавич The Chronology of Water («Хронология воды»).

Она рассказала, что любит все произведения этого автора, в том числе и романы, но мемуары кажутся чем-то более личным, так как в них она описывает свои воспоминания. Кристен добавила, что съемки стартуют уже этим летом, так как сценарий к экранизации почти написан. Кто будет играть главную роль — пока неизвестно.

Съемки фильма начнуться этим летом, но пока что я пытаюсь дописать сценарий. Я хочу взять эффектного актера, так как я собираюсь создать лучший женский образ за все время кинематографии. Я бы очень хотела сыграть главную роль, но я не буду этого делать

Мемуары Лидии Юкнавич рассказывает о художнице и поднимает такие глубокие темы, как определение своей сексуальной ориентации, преодоление глубокого горя и отказ от зависимостей.